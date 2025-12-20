Тадић: Захирагић Источном Сарајеву дао ново име - Турбе

Извор:
АТВ
20.12.2025
19:39
Делегат СДА у Дому народа Парламента ФБиХ, Харис Захирагић, упућујући поруке Бошњацима из Сарајева да се у ЦИПС-у региструју за гласање у Источном Сарајеву, према ријечима правника Огњена Тадића, чини да присваја тај дио Републике Српске.
Тадић истиче да је Захирагић навео да се тај дио некада звао Турбе, заборављајући да је прије турског периода Турбета ту постојала српска Катера.
"Х. Захирагић (СДА) порукама Бошњацима из СА да се у ЦИПС-у региструју за гласање у Ист. СА, заправо потврдио да је РТРС отворила легитимну тему. Он чак присваја тај дио Српске наводећи да се некада звао Турбе и заборављајући да је прије турског Турбета ту била српска Катера", написао је Тадић на мрежи Икс.
