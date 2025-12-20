Logo
Спашени туристи заглављени на ски лифту

РТЦГ

20.12.2025

19:25

Спашени туристи заглављени на ски лифту
Фото: Printscreen/Facebook/RTCG

Троје људи који су остали заглављени у корпама на ски лифту на Савином Куку успјешно су евакуисани, јавља ТВЦГ.

У питању су држављани Србије и Њемачке, као и један држављанин Црне Горе.

Двије корпе у којима се налазило троје страних туриста једно вријеме су остале заглављене на врло неприступачном терену.

Спасиоци и запослени у Скијалишту покушавали су да им доставе ћебад.

ПД ПС БиХ

БиХ

Наредне седмице оба Дома о два европска закона

Раније данас, на Савином Куку једна особа је страдала а друга тешко повријеђена након што су испале из корпе на ски лифту.

У питању су страни држављани, преноси РТЦГ.

