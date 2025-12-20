Спашени туристи заглављени на ски лифту

Извор:
20.12.2025
Троје људи који су остали заглављени у корпама на ски лифту на Савином Куку успјешно су евакуисани, јавља ТВЦГ.
У питању су држављани Србије и Њемачке, као и један држављанин Црне Горе.
Двије корпе у којима се налазило троје страних туриста једно вријеме су остале заглављене на врло неприступачном терену.
Спасиоци и запослени у Скијалишту покушавали су да им доставе ћебад.
Раније данас, на Савином Куку једна особа је страдала а друга тешко повријеђена након што су испале из корпе на ски лифту.
У питању су страни држављани, преноси РТЦГ.
