Наредне седмице оба Дома о два европска закона

Аутор:Бранка Дакић
20.12.2025
19:11
Годинама се ништа није радило по питању измјене Закона о Високом судском и тужилачком савјету и Суду БиХ, а онда су се одједном домаћи политичари пробудили и досјетили да би се о њима требало хитно расправљати. И то у два дана. Тако ће Представнички дом у понедјељак расправљати о законима који су приједлог опозиције из Републике Српске, док ће дан након тога Дом народа о оним верзијама које је доставило Министарство правде у Савјету министара БиХ.
Ова прва верзија неприхватљива је за ВСТС. Не свиђа им се да сједиште Апелационог одјељења буде на Палама, како стоји у Измјени закона о Суду БиХ. Када је у питању Приједлог закона о ВСТС-у највише замјерки имају на начин избора судија и тужилаца, посебно на онај дио који се односи на етничке квоте.
"Ми сада имамо верзију Закона гдје су све позиције прописане по националним квотама. Сада ви мени реците како ће се та верзија ускладити са мишљењима Венецијанске комисије. Начин избора чланова будућег сазива Вијећа је прописан тако да сва министарства правде у БиХ, укључујући и Комисију Брчко дистрикта учествују у утврђивању критеријума за то. Сада ја вама постављам питање шта ако једно министарство правде не жели да ради са Вијећем и у року од 45 дана од дана примјене тог закона не усвојимо тај Правилник? Ви, господо, немате ВСТВ. Ово је црвена линија испод које ми не можемо ићи“, рекао је предсједник ВСТС-а Санин Богуновић.
Поменути закони јесу међу основним условима за наставак преговора БиХ са Европском унијом, али то никако не значи да их треба усвајати по сваку цијену и без мишљења струке, а Богуновић тврди да предлагачи нису ни консултовали ВСТС о тексту закона који су у задњи час упутили у парламентарну процедуру. Првобитно су предложили да се о њима расправља по хитном поступку, али с обзиром да то није усвојено, посланици ће о њима по скраћеној процедури.
"То је покушај слања поруке да је вријеме да се траже реална рјешења и да се откочи овај пут и ово блато у које смо запали“
Нећемо гласати за овакве законе, чији текст су двије тројке усаглашавале са Кристијаном Шмитом, а под плаштом европског пута БиХ, порука је из СНСД-а", тврди посланик СДС-а у Представничком дому ПС БиХ Младен Босић.
„Не можемо дати подршку овим законима. Све што се усагласи на Савјету министара од стране легитимних представника, за нас је прихватљиво, а нешто на силу гурати као што то раде сарајевска „Тројка“ и српска „Тројка“, не може добити подршку СНСД-а“, истакао је посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ Мирослав Вујичић.
Без потребе смо дошли у конфузну ситуацију, став је Јасмина Емрића. Ако Представнички дом усвоји једну, а Дом народа другу верзију закона, биће потребно формирати Комисију за усаглашење ставова, о чему ће се опет морати изјашњавати оба дома.
„Двије године ништа се није радило на томе, а онда у мјесец дана амбициозно се жели по сваку цијену да би испунили ове услове, да би започели преговарачки поступак, да се ето нешто усвоји. Суштина је у томе, да се усвоји какав - такав закон, да се направи неки компромис“, казао је посланик Мјешовитог клуба у Представничком дому ПС БиХ Јасмин Емрић.
Три пута у мање од мјесец дана пропали су покушали да Савјет министара уопште расправља о ова два закона, које је предложило Министарство правде. Након тога, опозиција из Српске одлучила је их упути у парламентарну процедуру Представничког дома, али у измијењеном облику. Ако некоме није јасно шта стоји у једној, а шта у другој верзији два европска закона, сигурно је јасно да се политичари у БиХ не могу усагласити чак ни око истог текста закона, тако да је БиХ далеко од наставка преговора, а још даље од самог уласка у европску заједницу.
