Кошарац: Шмитови закони писани сарајевским рукописом апсолутно неприхватљиви

Извор:
СРНА
20.12.2025
18:20
Коментари:2
Закони о Суду и ВСТС-у БиХ које предлажу посланици опозиција у Српској у Парламентарној скупштини БиХ су Шмитови закони писани сарајевским рукописом и апсолутно су неприхватљиви, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Под кринком ЕУ пута, поново покушавају да подвале рјешења која нису плод унутрашњег политичког договора, већ пуко извршавање наредби њиховог ментора Шмита", рекао је Кошарац.
Кошарац је истакао да су ови закони зато и неприхватљиви јер нису усаглашени са институцијама Српске.
Он је навео да је опозиција у Српској, по ко зна који пут, послужила као протични бојлер Шмитових и сарајевских интереса против Републике Српске.
Недопустиво је, каже, да ова два закона уопште уђу у расправу.
Наука и технологија
Озбиљно упозорење: Ове популарне апликације вас шпијунирају
"Не смије се дозволити пракса да се у Сарајеву одлучује без ставова надлежних институција Српске. То је опасна политичка авантура са несагледивим посљедицама. Опозиција у Српској мора водити рачуна о томе", истакао је Кошарац.
Према његовим ријечима, продавачи магле и шампиони популизма ову срамоту од прописа покушавају прогурати као тобоже европске законе, а истина је да желе остварити властите интересе, укључујући и оне финансијске природе.
Хитна сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ заказана је у понедјељак, 22. децембра, а на дневном реду је Приједлог измјена и допуна Закона о Суду БиХ и Приједлог закона о Високом судском тужилачком савјету (ВСТС) БиХ.
Наука и технологија
2 ч0
Регион
2 ч0
Сцена
2 ч0
Бања Лука
2 ч3
Република Српска
5 ч7
Република Српска
5 ч1
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму