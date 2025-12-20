Logo
Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

Цеца Ражнатовић
Цеца Ражнатовић појавила се 1987. године на естрадној сцени, као дјевојчица.

Двије године касније, почела је да ниже хитове, а публици је била интересантна због физичког изгледа.

На Инстаграму се појавио снимак када је фолк звијезда имала 16 година, а пјевала је песму "Лепотан".

stanivukovic 2

Бања Лука

Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

Овом приликом понијела је тексас јакну и уске плаве панталоне, те можемо закључити да је одувијек имала витку линију.

Цеца Ражнатовић је данас једна од најпопуларнијих пјевачица на нашим просторима, а још када се као тинејџерка појавила на естради, сво су знали да ће бити звијезда.

Цеца Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

