Испливао Цецин снимак из периода кад је имала 16 година

Цеца Ражнатовић појавила се 1987. године на естрадној сцени, као дјевојчица.
Двије године касније, почела је да ниже хитове, а публици је била интересантна због физичког изгледа.
На Инстаграму се појавио снимак када је фолк звијезда имала 16 година, а пјевала је песму "Лепотан".
Овом приликом понијела је тексас јакну и уске плаве панталоне, те можемо закључити да је одувијек имала витку линију.
Цеца Ражнатовић је данас једна од најпопуларнијих пјевачица на нашим просторима, а још када се као тинејџерка појавила на естради, сво су знали да ће бити звијезда.
