Нове оптужбе на рачун Станивуковића: Својима је дао 250.000 КМ

У претходних 5 година, од када је на челу Бањалуке, Драшко Станивуковић је свом синдикату додијелио 250.000 КМ.
То поручује предсједник Синдиката управе Српске Божо Марић, нагласивши да је у посљедње вријеме добио безброј позива у вези са овом, како каже, синдикално-политичком корупцијом Драшка Станивуковића.
"Станивуковић свом синдикату додјељује новчани грант за његово функционисање. У претходних 5 година, додијелио му је 250.000 КМ, како би купио његову сервилност", наглашава Марић.
Подсјећа да тај синдикат дјелује у оквиру Савеза синдиката Српске.
"Истовремено, постоји синдикат који дјелује у оквиру Синдиката управе Српске, који је за 5 година из буџета града добио нула КМ. Међутим, то није никакав проблем, јер ми немамо цијену, ми се не продајемо", наглашава Марић и поручује:
"Ми ћемо и даље наставити да будемо конструктиван критичар и да указујемо на све девијације. Што се мене тиче, то је чисто синдикално-политичка корупција Драшка Станивуковића", истиче Марић.
