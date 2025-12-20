Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода

20.12.2025
Док се градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у празничном амбијенту представља као симбол породичних вриједности, традиције и бриге за најмлађе, иза уређених фотографија поново израњају питања која се упорно гурају под тепих – ко су људи који чине његов најужи круг и какву прошлост носе са собом?
На фотографијама објављеним 19. децембра 2025. године, током манифестације у центру града, у јавности је посебно запажено присуство Миленка Палачковића, који је управљао кочијама на којима је градоначелник Бањалуке дијелио пакетиће најмлађим суграђанима.
Палачковић је отац Тање Палачковић, одборнице у Скупштини града и једне од блиских сарадница градоначелника Драшка Станивуковића. Према писању појединих медија, управо она има кључну улогу у кадровским питањима у Градској управи. Међутим, име њеног оца Миленка Палачковића јавности није непознато од јуче.
Према медијским извјештајима из јуна 2011. године, Палачковић је тада, заједно са још двојицом мушкараца, ухваћен на дјелу у Новој Тополи код Градишке, док су покушавали да из гнијезда украду четири младунца роде. Крађа се догодила у вечерњим часовима, око 22 часа, а спријечена је захваљујући брзој реакцији мјештана који су о свему обавијестили полицију.
Република Српска
Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску
Мјештани су тада изражавали огорчење због, како су навели, незапамћеног чина угрожавања дивље и заштићене врсте. Посебно је наглашено да су младунци били стари тек око мјесец дана и потпуно беспомоћни. Иако су осумњичени полицији тврдили да су птице намјеравали однијети у "приватни парк", ловочувари су такво објашњење оцијенили крајње сумњивим.
Ловочувар Драгољуб Ђукић тада је упозорио да је крађа младунаца апсурдна и нелогична, те подсјетио да у том периоду постоји пораст шверца ријетким врстама птица. На крају, младунци су враћени у гнијездо, а против осумњичених су најављене прекршајне пријаве због кршења Закона о ловству Републике Српске.
Више од деценије касније, човјек који се бавио мутним пословима, сада се учествује у манифестацијама са малишанима. Све ово враћа у фокус питање какав то тим око себе има Станивуковић?
Наиме, Тања Палачковић, кћерка Миленка Палачковића, данас се, према наводима више медија, сматра једном од кључних особа у градској администрацији. Поједини медији тврде да она, заједно са још неколицином блиских сарадника градоначелника, без јасно предочених стручних и академских референци, има пресудан утицај на запошљавање, прерасподјеле и напредовања у Градској управи.
Према тим наводима, умјесто кадрова са искуством и квалификацијама, предност добијају лојалност и политичка послушност, док се одлуке о радним мјестима доносе у уском кругу људи блиских градоначелнику.
Истовремено, градоначелник Станивуковић у јавним наступима поручује да "Бањалука функционише као породица" и да се градске манифестације организују у духу заједништва, традиције и морала. Управо зато, критичари сматрају да би исти принципи морали важити и када је ријеч о избору најближих сарадника и стандардима које они испуњавају.
Празничне кочије, пакетићи и осмијеси дјеце лако привуку пажњу јавности, али не бришу питања о прошлости, кадровским праксама и стварној природи управљања градом. А та питања, по свему судећи, тек ће долазити на дневни ред, пише Централни портал.
