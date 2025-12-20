Трамп допутовао на Флориду

Извор:
СРНА
20.12.2025
18:00
Амерички предсједник Доналд Трамп допутовао је у своје имање на Флориди, око 100 километара од Мајамија, гдје се очекују разговори о рјешавању украјинског сукоба, јавила је његов прес-служба.
Специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев раније је саопштио да је на путу ка Мајамију.
Амерички медији су јавили да се очекује да Дмитријев овог викенда посјети Мајами ради разговора о Украјини са специјалним изаслаником предсједника САД Стивом Виткофом и зетом америчког лидера Џаредом Кушнером.
Државни секретар Марко Рубио изјавио је раније да би данас могао да допутује на Флориду ради учешћа у разговорима о украјинском сукобу.
Током јучерашњег дана са делегацијом САД и представницима ЕУ разговарали су Украјинци предвођени Рустемом Умеровим. Он је након састанка саопштио да је обавијестио предсједника Владимира Зеленског о резултатима.
"Договорили смо се са нашим америчким партнерима о даљим корацима и наставку заједничког рада у блиској будућности", написао је Умеров на "Иксу".
