Logo
Large banner

Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

20.02.2026

16:51

Коментари:

0
Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Младић (20) из Мале Речице у Сјеверној Македонији ухапшен је због сумње да је спремао терористички напад!

Информације је о читавом случају прикупио ФБИ, који је потом обавестио македонске власти.

Како се наводи, крајем јануара ове године, осумњичени је путем друштвене апликације "Дискорд" упутио озбиљну пријетњу, наводећи да је спреман да изврши напад ватреним оружјем - аутоматском пушком АК-47, познатом као Калашњиков, уз објашњење да има нарушено ментално здравље.

Инспирација за овај напад био је масакр почињен 14. децембра 2012. у Сједињеним Америчким Државама, када је Адам Ланза, двадесетогодишњак, убио 26 особа, од којих 20 деце, у школи, користећи јуришну пушку.

Након што је Амбасада САД у Скопљу обавијестила да је ФБИ поднио захтјев за хитно откривање "Дискорд" профила са територије Сјеверне Македоније, одакле су упућене озбиљне пријетње, Министарство унутрашњих послова, у координацији са Јавним тужилаштвом Републике Северне Македоније, предузело је мјере за идентификацију починиоца.

auto hapsenje doboj ubistvo

Хроника

АТВ на мјесту догађаја: Паук одвози ауто ухапшене због свирепог убиства

"Након што је 17. фебруара 2026. идентификована и лоцирана адреса корисника, под надзором јавног тужиоца из Јавног тужилаштва, полицијски службеници Сектора за сузбијање организованог и тешког криминала, уз помоћ САУ "Тигар", извршили су претрес стана и других просторија у Малој Речици.

Како се наводи, током претреса, од осумњиченог су пронађени и одузети секира, пет ножева различитих дужина, телескоп, седам иПхоне телефона и рачунар. Од оца осумњиченог одузето је и лиценцирано оружје са више метака.

Преостало оружје, пиштољ и аутоматска пушка, поседовао је деда осумњиченог без дозволе, а против њега је поднета кривична пријава у Тетовском јавном тужилаштву због кривичног дела нелегална производња, поседовање, посредовање и трговина оружјем или експлозивним материјама.

Јавни тужилац поднео је предлог судији за претходни поступак Основног суда Скопље за одређивање притвора против осумњиченог. Приједлог је прихваћен, те је притвор одређен рјешењем у трајању од 30 дана.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Sjeverna Makedonija

Терористички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На снази жуто упозорење - повећан ризик од поплава

Регион

На снази жуто упозорење - повећан ризик од поплава

3 д

0
Поплаве у Сјеверној Македонији

Регион

Поплаве Сјеверној Македонији, у току хитне интервенције

4 д

0
Могућ сукоб у Сјеверној Кореји: Тврде медији

Свијет

Могућ сукоб у Сјеверној Кореји: Тврде медији

4 д

0
Младић (25) брутално убио старицу

Регион

Младић (25) брутално убио старицу

6 д

0

Више из рубрике

Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

Хроника

Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

4 ч

1
Банковна картица, Мастеркард

Хроника

Наговорио жену да му пошаље слику картице па јој скинуо велике паре

4 ч

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Хроника

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

4 ч

0
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

Хроника

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

28

Епстин умро с пола милијарде на рачуну, саучесници користе његов новац да се извуку

18

24

Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

18

19

Црвена звезда први финалиста Купа Радивоја Кораћа

18

06

Фицо Зеленском: Узалуд нас убјеђујеш – сви у ЕУ знају да Украјина губи у сукобу

18

02

Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner