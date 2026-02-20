Младић (20) спремао терористички напад у Македонији!

20.02.2026
16:51
Коментари:0
Младић (20) из Мале Речице у Сјеверној Македонији ухапшен је због сумње да је спремао терористички напад!
Информације је о читавом случају прикупио ФБИ, који је потом обавестио македонске власти.
Како се наводи, крајем јануара ове године, осумњичени је путем друштвене апликације "Дискорд" упутио озбиљну пријетњу, наводећи да је спреман да изврши напад ватреним оружјем - аутоматском пушком АК-47, познатом као Калашњиков, уз објашњење да има нарушено ментално здравље.
Инспирација за овај напад био је масакр почињен 14. децембра 2012. у Сједињеним Америчким Државама, када је Адам Ланза, двадесетогодишњак, убио 26 особа, од којих 20 деце, у школи, користећи јуришну пушку.
Након што је Амбасада САД у Скопљу обавијестила да је ФБИ поднио захтјев за хитно откривање "Дискорд" профила са територије Сјеверне Македоније, одакле су упућене озбиљне пријетње, Министарство унутрашњих послова, у координацији са Јавним тужилаштвом Републике Северне Македоније, предузело је мјере за идентификацију починиоца.
АТВ на мјесту догађаја: Паук одвози ауто ухапшене због свирепог убиства
"Након што је 17. фебруара 2026. идентификована и лоцирана адреса корисника, под надзором јавног тужиоца из Јавног тужилаштва, полицијски службеници Сектора за сузбијање организованог и тешког криминала, уз помоћ САУ "Тигар", извршили су претрес стана и других просторија у Малој Речици.
Како се наводи, током претреса, од осумњиченог су пронађени и одузети секира, пет ножева различитих дужина, телескоп, седам иПхоне телефона и рачунар. Од оца осумњиченог одузето је и лиценцирано оружје са више метака.
Преостало оружје, пиштољ и аутоматска пушка, поседовао је деда осумњиченог без дозволе, а против њега је поднета кривична пријава у Тетовском јавном тужилаштву због кривичног дела нелегална производња, поседовање, посредовање и трговина оружјем или експлозивним материјама.
Јавни тужилац поднео је предлог судији за претходни поступак Основног суда Скопље за одређивање притвора против осумњиченог. Приједлог је прихваћен, те је притвор одређен рјешењем у трајању од 30 дана.
(телеграф)
4 ч1
4 ч0
4 ч0
5 ч0
