Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

Доменико, дјечак од двије и по године из Напуља који је недавно био подвргнут трансплантацији срца за које се сумња да је било оштећено због неправилног чувања, преминуо је јутрос у 9.20 у болници Моналди.
Вијест је саопштио адвокат породице, након што су родитељи обавијештени да је током раног јутра дошло до наглог погоршања његовог стања.
Према информацијама из болнице, око 5.30 сати дијете је доживјело изненадни срчани застој. То је означило ново озбиљно погоршање стања, само дан након што је породица, у договору са здравственим тимом, прихватила заједнички план његе који је предвиђао одсуство агресивних медицинских интервенција, уз фокус на палијативну подршку.
Родитељи, мајка Патриша и отац Антонио, одмах су позвани у болницу. Стигли су у року од неколико минута, а убрзо им се придружио и породични адвокат Франческо Петруци, који од почетка прати случај и заступа породицу у поступцима покренутим против болничког комплекса "Azienda Ospedaliera dei Colli".
На одјељење је стигао и кардинал Доменико Батаља, који је породици пружио духовну и емоционалну подршку, уз обред посљедњег помазања за малог дјечака. Болница Моналди је саопштила да ће издати званично саопштење пошто се породици пружи вријеме и простор да се повуче из јавности у миру.
Домеников случај покренуо је снажну реакцију јавности у Италији, јер се током претходних недјеља проширио навод да је донирано срце које је дијете примило наводно било оштећено сувим ледом током транспорта, због неправилног руковања. Породица је тврдила да је информацију о могућем оштећењу добила тек након операције, што је отворило питање одговорности и транспарентности.
Због тога је покренута прелиминарна истрага, а породица је најавила да ће захтјевати проширење поступка како би се утврдило да ли је дошло до неправилности у ланцу донације, транспорта и хируршке процедуре.
Породични адвокат Петруци кратко је изјавио:
– Доменико је био борац. Родитељи желе да знају истину о свему што се догодило — од донације до постоперативне његе. Поступци ће се наставити, али данас је дан туге и тишине.
Из болничког комплекса је раније саопштено да су све процедуре спроведене у складу са прописима, те да се узрок дечаковог погоршања не може везати искључиво за начин чувања органа. Ипак, истражитељи су већ затражили додатну документацију и сведочења медицинског особља укљученог у процедуру трансплантације.
Министарство здравља Италије најавило је да ће пратити развој ситуације, а организације за трансплантациону медицину позвале су на потпуну транспарентност, преноси Блиц.
