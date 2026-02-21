Logo
Large banner

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

21.02.2026

10:35

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

Доменико, дјечак од двије и по године из Напуља који је недавно био подвргнут трансплантацији срца за које се сумња да је било оштећено због неправилног чувања, преминуо је јутрос у 9.20 у болници Моналди.

Вијест је саопштио адвокат породице, након што су родитељи обавијештени да је током раног јутра дошло до наглог погоршања његовог стања.

Према информацијама из болнице, око 5.30 сати дијете је доживјело изненадни срчани застој. То је означило ново озбиљно погоршање стања, само дан након што је породица, у договору са здравственим тимом, прихватила заједнички план његе који је предвиђао одсуство агресивних медицинских интервенција, уз фокус на палијативну подршку.

Родитељи, мајка Патриша и отац Антонио, одмах су позвани у болницу. Стигли су у року од неколико минута, а убрзо им се придружио и породични адвокат Франческо Петруци, који од почетка прати случај и заступа породицу у поступцима покренутим против болничког комплекса "Azienda Ospedaliera dei Colli".

На одјељење је стигао и кардинал Доменико Батаља, који је породици пружио духовну и емоционалну подршку, уз обред посљедњег помазања за малог дјечака. Болница Моналди је саопштила да ће издати званично саопштење пошто се породици пружи вријеме и простор да се повуче из јавности у миру.

Случај који је потресао Италију

Домеников случај покренуо је снажну реакцију јавности у Италији, јер се током претходних недјеља проширио навод да је донирано срце које је дијете примило наводно било оштећено сувим ледом током транспорта, због неправилног руковања. Породица је тврдила да је информацију о могућем оштећењу добила тек након операције, што је отворило питање одговорности и транспарентности.

Због тога је покренута прелиминарна истрага, а породица је најавила да ће захтјевати проширење поступка како би се утврдило да ли је дошло до неправилности у ланцу донације, транспорта и хируршке процедуре.

“Нећемо стати док се не разјасни шта се десило”

Породични адвокат Петруци кратко је изјавио:

– Доменико је био борац. Родитељи желе да знају истину о свему што се догодило — од донације до постоперативне његе. Поступци ће се наставити, али данас је дан туге и тишине.

Болница негира неправилности, али истрага се шири

Из болничког комплекса је раније саопштено да су све процедуре спроведене у складу са прописима, те да се узрок дечаковог погоршања не може везати искључиво за начин чувања органа. Ипак, истражитељи су већ затражили додатну документацију и сведочења медицинског особља укљученог у процедуру трансплантације.

Министарство здравља Италије најавило је да ће пратити развој ситуације, а организације за трансплантациону медицину позвале су на потпуну транспарентност, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови :

Италија

transplantacija srca

preminuo dječak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Евро паре новац

Занимљивости

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

45 мин

0
Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Србија

Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

1 ч

0
Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

Остали спортови

Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

1 ч

0
Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

Свијет

Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

1 ч

0

Више из рубрике

Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

Свијет

Појавио се смртоносни вирус: Усмртио најмање 72 тигра

1 ч

0
Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

Свијет

Украјина напала далеко иза границе: Једанаест људи повријеђено

2 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Трамп добио приједлоге; "Атентат на Хамнеија?"

2 ч

0
Америчка војска напала брод, три особе убијене

Свијет

Америчка војска напала брод, три особе убијене

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner