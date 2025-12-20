Црнадак: Високи функционери из ПДП-а не подржавају Станивуковићев покрет

Извор:
Поводом појединих медијских наступа, дужан сам да саопштим истину, јер оно што смо чули једноставно није тачно.
Ово је на друштвеним мрежама објавио шеф клуба посланика ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске, Игор Црнадак.
"Предсједништво ПДП није једногласно донијело одлуку о формирању Покрета Сигурна Српска, јер најмање два висока функционера то нису подржала, да не улазимо у расположење међу члановима и симпатизерима", истакао је Црнадак.
Главни одбор ПДП-а на сједници у Бијељини, додао је он, такође није једногласно одлучио, јер није било подршке више функционера са подручја Бањалуке, Источног Сарајева, Херцеговине.
"Подршку за Покрет није дао ни почасни предсједник Младен Иванић, који није био присутан на сједници, али је то потврдио у више медијских наступа. Треба додати да је расправа у Бијељини била ограничена на 45 минута, тако да се многи од нас чак нису могли ни обратити. Политике ПДП-а, са својом јасном алтернативом владајућем режиму, биће важан фактор на сљедећим изборима и није добро са тим се поигравати", поручио је Црнадак.
Потврда за то је, истиче он, велики број људи који му се јављају, дају снажну подршку, желе стварне промјене, али не виде свој ангажман у Покрету.
"Уочи крупних договора на опозиционој страни, позивам да се посветимо рјешавању два проблема: мањку повјерења и поузданости према неким појединцима и потреби да нико не буде искључен, односно да свако ко искрено жели промјене нађе своје мјесто у великом договору", поручио је Црнадак.
