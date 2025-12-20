Свештеник открио шта је једино исправно урадити са славским колачем након славе

20.12.2025
12:32
Коментари:0
Послије славског дана, многи од нас се сусретну с питањем како искористити преосталу храну.
Славски колач заузима посебно мјесто у православној традицији и на столу онога ко славу слави. Он је благословен хљеб који домаћин приноси Богу и носи снажну поруку захвалности и молитве. Он представља тијело Исуса Христа. Увијек би требало да је округлог облика и да је украшен симболима од тијеста.
Многи се питају шта се ради са колачем уколико нам остане послије славе. Отац Дејан Крстић је одговорио на то питање:
Треба знати да славски колач није трофеј, нити изложбени предмет који чувамо да би људи видјели како је лијепо украшен. Његова љепота нема смисла ако остане само споља. Он је свети дар, благословен хљеб који треба да се употреби.
Савјети
"Треба знати да славски колач није трофеј, нити изложбени предмет који чувамо да би људи видели како је лијепо украшен. Његова љепота нема смисла ако остане само споља. Он је свети дар, благословен хљеб који треба да се употријеби", рекао је он.
Славски колач не служи да данима стоји на столу, већ да се подијели.
"Колач се сијече, дијели и једе управо да бисмо кроз њега примили благодат у благослов Божји и светитеља кога славимо. Његова сврха није да стоји на столу или у кухињи данима, него да се на славској трпези подијели са укућанима и гостима", рекао је за Православље.
Прави смисао колач има тек када постане храна за душу и тијело, када се поједе са благодарношћу.
Зато га не треба чувати да се убајати, да послије не знамо шта ћемо да њим или га бацимо. Напротив, подијели га одмах, на самом славском столу.
Употреби оно што је Бог благословио. Благослов је дар да се прими, а не да се склања. Славски колач се освећује да бисмо га јели и управо једући га освећујемо и себе и дом у коме славимо.
