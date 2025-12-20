Милиони корисника банкомата ће добити одштету

Извор:
Б92
20.12.2025
19:46
Компаније Виза и Мастеркард платиће укупно 167,5 милиона долара како би ријешиле групну тужбу у којој су оптужени за завјеру с циљем одржавања вјештачки високих накнада за приступ банкоматима.
Предложена нагодба, која још чека одобрење судије, поднета је јуче савезном окружном суду у Вашингтону, пише Гардијан.
Према споразуму, новац би био исплаћен милионима власника картица којима су наплаћене накнаде за подизање готовине на независним банкоматима који нису у власништву банака. Виза ће у фонд за нагодбу уплатити око 88,8 милиона долара, а Мастеркард око 78,7 милиона. Новац ће бити подијељен онима који су те трансакције обављали од октобра 2007. године.
Адвокати тужилаца су у судском поднеску нагодбу назвали "изврсним резултатом, с обзиром на ризике даљњег прогона". Најавили су како ће од суда затражити до 30% фонда, што износи око 50 милиона долара, за покривање судских трошкова. Ни Виза ни Мастеркард, као ни главни адвокати потрошача, нису одмах коментарисали случај, преноси Индекс.
Тужба је подигнута још 2011. године, када су потрошачи оспорили правила Визе и Мастеркард која су спријечавала независне оператере банкомата да понуде ниже цијене својих услуга. Обје компаније су током поступка негирале било какве неправилности.
Ово је један од три повезана случаја на савезном суду у Вашингтону. Прошле године су Виза и Мастеркард пристали да плате 197,5 милиона долара за решавање сличних захтева друге групе корисника, који су тврдили да су им прекомерно наплаћене накнаде на банкоматима којима управљају банке. Неколико банака је 2021. пристало да плати 66 милиона долара у склопу нагодби у истом спору.
Трећа тужба, коју су покренули независни власници и оператери банкомата, још чека решење у истом суду, а у међувремену се Visa суочава и са другим антимонополским тужбама, укључујући и ону Министарства правосуђа, које оптужује компанију за илегалну монополизацију америчког тржишта дебитних картица, преноси Б92.
