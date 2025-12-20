Logo
Сутра славимо Преподобног Патапија, ове обичаје требамо испоштовати

Она

20.12.2025

21:12

Сутра славимо Преподобног Патапија, ове обичаје требамо испоштовати
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници 21. децембра обиљежавају празник Преподобног Патапија, хришћански светитељ из VII вијека, познат по свом аскетском животу и посвећености вјери. Рођен је у побожној породици у Тиви Мисирској, гдје је од малих ногу показивао дубоку побожност и жељу за духовним животом.

У младости је препознао пролазност и површност овоземаљског живота, због чега се повукао у мисирску пустињу како би се посветио молитви и испосништву. Страхујући да га људске похвале не одведу на странпутицу, касније се преселио у Цариград, гдје је у близини цркве Влахерне изградио скромну колибу.

У потпуној тишини и анонимности, Преподобни Патапије наставио је свој подвиг духовног прочишћења, кроз молитве и аскетски живот ширећи хришћанске врлине. Постао је узор истинске вјере и скромности, а по смрти црква га је прогласила светитељем.

Народна вјеровања и обичаји

Вјерници га поштују као заштитника здравља и исцјелитеља. Према народном вјеровању, они који желе здравље, успјех или излијечење треба да се упуте у цркву, запале свијећу и изговоре молитву у његову част:

Паре

Хроника

Филмска потјера за бјегунцем са осам потјерница: Ево шта је полиција пронашла

"У теби се, оче, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједио Христа. Дијелима си учио презирати тијело, жељећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Свети Патапије, радује се дух твој."

Овај дан подсјећа вернике да се истинска срећа не налази у богатству и слави, већ у духовном миру, скромности и љубави према ближњима.

(Она.рс)

