Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

Дизајнер ентеријера Орландо Сорија открио је једноставан трик који потпуно мijења утисак - свако вjештачко дрвце може изгледати свjеже и реалистичније.
Иако су вjештачке јелке практичне, њихов највећи недостатак често је одмах примjетан - понекад дjелују неприродно, па чак и превише вjештачки. Тајна је у томе да се одустане од идеје о "савршено пуној“ јелки и прихвати природнији, прозрачнији изглед".
Дуго се сматрало да јелка мора бити што гушћа, са гранама раширеним у свим правцима како би се постигао класични троугласти облик. Ипак, Орландо Сорија тврди да је управо супротно истина. По његовом мишљењу, кључ реалистичног изгледа лежи у спљоштеним гранама које имитирају природан раст правих зимзелених стабала.
"Мени структура и размак између грана правог дрвета делују елегантније и аутентичније, па када стилизујем вештачко дрвце, трудим се да опонашам тај природан изглед. Гране раширене у свим правцима често делују неприродно. Већина правих јелки заправо нема такав облик, па равно стилизоване гране дају јелки много природнији изглед", рекао је Сорија.
Сорија истиче да овај савjет посебно важи за већину модерних вештачких јелки, које имају гушће унутрашње гране и реалистичније, обликоване гране при врховима.
"Ако ваше дрвце спада у ову категорију, стилизовање грана у равнијем облику вjероватно има највише смисла. Уосталом, управо је такав дизајн и замишљен да изгледа природно", додао је он.
У посљедњих неколико година све су популарније „дизајнерске“ јелке које одишу прозрачношћу, настале из жеље за што реалистичнијим изгледом. Јелке са више простора међу гранама не само да делују природније, већ су и практичније за украшавање.
"Јелке које су превише густе и пуне не дозвољавају да се украси правилно окаче - они се углавном ослањају на гране. Више волим да украси падају природно, неометани густим гранама. Поред тога, постоји нешто елегантније и скулптуралније у јелки кроз чије гране пролази светлост и која има више архитектонских детаља од сабијене, густе јелке", рекао је он.
Закључак је јасан: док густе, троугласте јелке често делују вештачки, оне са реалистичним, размакнутим гранама знатно више подсећају на јелке из природе.
Један од изазова прозрачнијег стила јесте видљивији централни стуб вештачког дрвца. Ипак, Сорија наглашава да се тај проблем лако решава паметним украшавањем, подсјећајући да и праве јелке имају дебло.
"Мој главни избор су стаклене куглице. Волим да их обилно поставим у унутрашњост јелке, близу стуба. Додавање украса на различитим дубинама даје јелки више димензија, рефлектује свјетлост и углавном прекрива централни стуб", савјетује дизајнер.
Он додаје да, чак и када се стуб назире из одређених углова, већина људи то неће примјетити ако је јелка лијепо и богато украшена, преноси Информер.
