Logo
Large banner

Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

Извор:

Информер

20.12.2025

20:50

Коментари:

0
Новогодишња јелка украси
Фото: Sergio Raffa/Pexels

Дизајнер ентеријера Орландо Сорија открио је једноставан трик који потпуно мijења утисак - свако вjештачко дрвце може изгледати свjеже и реалистичније.

Иако су вjештачке јелке практичне, њихов највећи недостатак често је одмах примjетан - понекад дjелују неприродно, па чак и превише вjештачки. Тајна је у томе да се одустане од идеје о "савршено пуној“ јелки и прихвати природнији, прозрачнији изглед".

Тајна је у спљоштеним гранама

Дуго се сматрало да јелка мора бити што гушћа, са гранама раширеним у свим правцима како би се постигао класични троугласти облик. Ипак, Орландо Сорија тврди да је управо супротно истина. По његовом мишљењу, кључ реалистичног изгледа лежи у спљоштеним гранама које имитирају природан раст правих зимзелених стабала.

"Мени структура и размак између грана правог дрвета делују елегантније и аутентичније, па када стилизујем вештачко дрвце, трудим се да опонашам тај природан изглед. Гране раширене у свим правцима често делују неприродно. Већина правих јелки заправо нема такав облик, па равно стилизоване гране дају јелки много природнији изглед", рекао је Сорија.

Сорија истиче да овај савjет посебно важи за већину модерних вештачких јелки, које имају гушће унутрашње гране и реалистичније, обликоване гране при врховима.

partizan

Фудбал

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

"Ако ваше дрвце спада у ову категорију, стилизовање грана у равнијем облику вjероватно има највише смисла. Уосталом, управо је такав дизајн и замишљен да изгледа природно", додао је он.

У посљедњих неколико година све су популарније „дизајнерске“ јелке које одишу прозрачношћу, настале из жеље за што реалистичнијим изгледом. Јелке са више простора међу гранама не само да делују природније, већ су и практичније за украшавање.

"Јелке које су превише густе и пуне не дозвољавају да се украси правилно окаче - они се углавном ослањају на гране. Више волим да украси падају природно, неометани густим гранама. Поред тога, постоји нешто елегантније и скулптуралније у јелки кроз чије гране пролази светлост и која има више архитектонских детаља од сабијене, густе јелке", рекао је он.

Закључак је јасан: док густе, троугласте јелке често делују вештачки, оне са реалистичним, размакнутим гранама знатно више подсећају на јелке из природе.

Како прикрити централни стуб?

Један од изазова прозрачнијег стила јесте видљивији централни стуб вештачког дрвца. Ипак, Сорија наглашава да се тај проблем лако решава паметним украшавањем, подсјећајући да и праве јелке имају дебло.

"Мој главни избор су стаклене куглице. Волим да их обилно поставим у унутрашњост јелке, близу стуба. Додавање украса на различитим дубинама даје јелки више димензија, рефлектује свјетлост и углавном прекрива централни стуб", савјетује дизајнер.

Он додаје да, чак и када се стуб назире из одређених углова, већина људи то неће примјетити ако је јелка лијепо и богато украшена, преноси Информер.

Подијели:

Таг:

jelka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

Фудбал

Партизан поразом завршио јесењи дио сезоне

2 ч

0
Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

Свијет

Тинејџер погинуо у експлозији пиротехнике, има повријеђених

2 ч

0
Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Свијет

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

2 ч

0
Саобраћајни колапс на улазу у БиХ

БиХ

Саобраћајни колапс на улазу у БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Пегла за косу

Савјети

Грешка приликом пеглања косе која је уништава

6 ч

0
Колико дуго суво месо смије да стоји у фрижидеру

Савјети

Колико дуго суво месо смије да стоји у фрижидеру

9 ч

0
Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике

Савјети

Да ли је гријех носити туђи крст? Одговор духовника изненадио је многе вјернике

15 ч

0
Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

Савјети

Стари кувар открива тајну припреме у џезви: Ево која је разлика између српске и турске кафе

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

53

Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција

21

51

Пилот се закључао у пилотску кабину због неисплаћених зарада

21

49

Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра

21

43

Инстаграм стиже на телевизоре

21

41

Орбан: Спријечена објава рата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner