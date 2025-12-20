Logo
Саобраћајни колапс на улазу у БиХ

20.12.2025

20:16

Коментари:

0
Фото: Ауто-мото савез Републике Српске

Огромне гужве забиљежене су вечерас на улазу у Босну и Херцеговину, гдје су на више граничних прелаза формиране километарске колоне.

Вечерњи сати донијели су значајно појачан интензитет саобраћаја на сјеверним и западним границама Босне и Херцеговине. Према подацима БИХАМК-а, критична ситуација је на прелазима: Изачић, Велика Кладуша, Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градина, Градишка, Брод, Свилај, Шамац, Орашје, Шепак и Брчко.

Док се на овим локацијама чека у дугим колонама, на осталим граничним прелазима промет путничких возила је повремено појачан, али задржавања тренутно не прелазе 30 минута.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Почиње зимско годишње доба: Сутра нас очекује најкраћи дан у години

Из Ауто-мото савеза Републике Српске скрећу пажњу возачима да су гужве дијелом узроковане и увођењем новог система регистрације путника који се примјењује на границама са Европском унијом. Овај систем захтијева детаљнију обраду података, што директно утиче на брзину проласка и ствара додатне застоје.

Возачима се савјетује да прије поласка на пут провјере стање на граничним прелазима путем веб-камера и да, уколико је могуће, користе мање фреквентне прелазе како би избјегли вишесатна чекања.

гужве на граници

Коментари (0)
