Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Извор:

СРНА

20.12.2025

20:17

Украјински предсједник Владимир Зеленски даје недосљедне изјаве када коментарише питање могућих предсједничких избора у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Зеленски активно коментарише питање могућих избора, али донекле противрјечи самом себи. Каже да неће дозволити никоме, наиме, руском предсједнику Владимиру Путину, да се мијеша у изборе као одговор на Путинов приједлог о гарантовању безбједности", истакао је Песков.

Песков је појасно да се Зеленски не противи мијешању, али је против уплитања када су у питању избори, те да се раније обратио Американцима.

"Дискусије о могућности избора су у току и ова тема остаје активна", додао је Песков.

Путин је рекао јуче да је Русија спремна да размотри осигурање безбједности током избора у Украјини, укључујући и уздржавање од удара дубоко унутар њене територије.

Зеленском је предсједнички мандат истекао 20. маја 2024. године, али су нови избори отказани под изговором ванредног стања и опште мобилизације.

Амерички предсједник Доналд Трамп је у фебруару назвао Зеленског диктатором без избора истичући да је његов рејтинг одобравања пао на четири одсто.

Тагови:

Дмитриј Песков

Владимир Зеленски

