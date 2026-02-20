Међународни дан социјалне правде

Аутор:Бојана Винчић
Једнака права, мање неједнакости, више емпатије – циљеви су усвојене резолуције Генералне скупштине Уједињених нација одржане у новембру 2007. године гдје је 20. фебруар проглашен Међународним даном социјалне правде.
Идеја социјалне правде тежи промовисању праведнијег друштва, стварању једнаких услова за сваког појединца и његов лични раст и развој, истичу из Центра за социјални рад. Ипак, свакодневница многих грађана показује другачију слику. Различити су одговори на питање да ли сви имају једнака права?
"Па то никад неће бити, нити је било, а није ни сада",
"Па вољела бих да имају, али овај не знам шта да кажем, мени се не допада ово мало што у нашој општини, што себи дозволе да се ми, примјетим да они политички једни друге уназађују",
"Мислим да да",
"Па сматрам",
"Имају, Додик, да ти кажем направио ред, има своју милицију има све и то је то", кажу грађани.
Да ли смо довољно емпатични према социјално најугроженијим групама?
"Мислим да не, велики број људи је једноставно отуђен и само гледа себе, велики број",
"Ја сам много за помоћи, не знам, и јако ми је жао, исправљам, ако треба и моје дијете, да буде емпатично",
"Јесмо", неки су од коментара грађана.
Република Српска у посљедњих 20 година уложила је знатне напоре за осигуравањем бољих услова за оне најугроженије, отварањем дневних центара, пружањем услуге савјетодавне терапије, психо-социјалне подршке, увођењем облика хранитељства за малољетна и пунољетна лица, али још увијек недовољно за све потребе са којима се сусрећу, наводе из Центра за социјални рад.
"Што се тиче тих социјалних потреба, могу бити разноврсне у зависности од групе којој наши грађани припадају, ја ћу поменути само неке од наших корисничких група, а то су лица са инвалидитетом, лица са поремећајем у менталном здрављу, затим, имамо затворенике, имамо дјецу са поремећајем у понашању, заштита права жена, заштита дјеце, мигранти, расељена лица, избјеглице. Социјални радници су ти који се налазе на првој линији заштите, права и потреба грађана који се нађу у социјалној потреби, ми смо често жонглери између система са једне стране и потреба који имају грађани са друге стране", рекао је Бојан Зец, социјални радник.
Док једни сматрају да права и једнакости постоје, други указују на изражену отуђеност и одсуство саосјећајности у друштву. Не постоји савршено друштво, али њему свакако треба тежити. Међународни дан социјалне правде подсјећа да закони и институције имају смисла само ако иза њих стоје људи, а емпатија, разумијевање и солидарност остају први корак ка праведнијем друштву.
