Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

23.04.2026 20:47

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је данас да је израелска војска спремна да поново покрене рат против Ирана и да је Израел спреман да "врати Иран у мрачно доба".

"Мете су означене", казао је он, преноси Си-Ен-Ен.

Додао је да Израел "чека зелено светло" од Сједињених Америчких Држава да настави рат и "заврши елиминацију династије Хамнеј и врати Иран у мрачно доба".

"Овог пута, напад ће бити другачији и смртоносан и додаће разорне ударце на најболнијим местима, након огромних удараца које ирански терористички режим већ претрпео, ударце који ће потрести и срушити његове темеље", рекао је Кац.

Прочитајте више

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат

2 ч

0
Брод у Ормуском мореузу

Регион

''Морнари из Црне Горе у Ормуском мореузу су безбједни''

3 ч

0
Брод у Ормуском мореузу

Свијет

Трамп: Мореуз остаје ''запечаћен'' док се не постигне договор

5 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Свијет

Бивша мисица пронађена мртва: У центру истраге њена свекрва

47 мин

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Свијет

Направили лажну наплатну рампу и узели 700.000 евра за ''путарину''

1 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат

2 ч

0

