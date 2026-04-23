Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је данас да је израелска војска спремна да поново покрене рат против Ирана и да је Израел спреман да "врати Иран у мрачно доба".
"Мете су означене", казао је он, преноси Си-Ен-Ен.
Додао је да Израел "чека зелено светло" од Сједињених Америчких Држава да настави рат и "заврши елиминацију династије Хамнеј и врати Иран у мрачно доба".
"Овог пута, напад ће бити другачији и смртоносан и додаће разорне ударце на најболнијим местима, након огромних удараца које ирански терористички режим већ претрпео, ударце који ће потрести и срушити његове темеље", рекао је Кац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму