Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

Европска комисија припрема револуцију на бензинским пумпама широм Европске уније. ЕК под водством Урсуле фон дер Лајен разматра увођење јефтинијег горива Е20 у борби против енергетске кризе изазване ратом на Блиском истоку, објавио је данас ексклузивно њемачки Билд.де.
Ријеч је о гориву које садржи 20 посто биоетанола. Предуслов за његово пласирање на европско тржиште је измјена Директиве ЕУ о квалитету горива.
Република Српска
"Кључно је да генерал Ратко Младић буде пребачен у Србију"
Три заступника њемачке демохришћанске уније ЦДУ у Европском парламенту, стручњаци за енергетику, климу и саобраћај, примили су писмо предсједнице Комисије у које је Билд имао увид.
Фон дер Лајен пише заступницима у Европском парламенту Петеру Лиесеу (60), Јенсу Гиесекеу (54) и Норберту Линсу (48), који се дуго залажу за Е20:
"Према важећим прописима, максимални дозвољени садржај етанола у бензину је 10 посто (Е10). Комисија потврђује улогу коју мјешавине биогорива с већим удјелом могу имати у декарбонизацији постојећих возних паркова. Као дио ревизије оквира политике горива, Комисија ће размотрити одобравање виших нивоа етанола (Е20), узимајући у обзир посебно сва потенцијална питања везана за прикладност постојећих мотора возила за ово гориво и потребу подстицања улагања у напредна биогорива."
Република Српска
Дарко Младић: Пише се поднесак, ускоро захтјев за пуштање на лијечење генерала Младића
Ово је заокрет и сада би се јефтиније гориво могло увести широм Европе, пише Билд. Унутар групе Европске пучке странке (ЕПП) ово се слави као пробој.
Стручњак за климатску политику Петер Лиесе рекао је за Билд: "Биогорива су кључ за смањење трошкова горива. То се дешава одмах и без нове инфраструктуре."
"Одржива биогорива су незамјењив алат за брзу и друштвено одговорну декарбонизацију саобраћајног сектора. За аутомобилску индустрију и потрошаче, Е20 је рјешење које већ данас функционише. Произвођачи попут BMW-а, VW-а и Мерцедеса одобрили су Е20 за новије моторе", рекао је за Билд Јенс Гиесеке (ЦДУ), портпарол за саобраћајну политику клуба ЕПП-а.
Актуелна енергетска криза подстакла је расправе на многим нивоима о бољој употреби биогорива. То укључује не само премиум бензин већ и дизел. Уље уљане репице посебно долази у фокус као алтернативно и домаће произведено гориво.
Свијет
Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат
Према ријечима стручњака које цитира "Frankfurter Allgemeine Zeitung", уље уљане репице готово је једнаког квалитета као дизел. Иако уље уљане репице има нешто нижи енергетски садржај по литри од дизела, његова већа густоћа чини га готово једнаким.
"Домаћи биоетанол ствара додатну вриједност на селу и јача сигурност снабдијевања у Европи", рекао је Норберт Линс (ЦДУ), замјеник предсједника Одбора за пољопривреду и рурални развој.
