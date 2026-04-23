Logo
Large banner

Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

Аутор:

АТВ
23.04.2026 19:13

Коментари:

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Европска комисија припрема револуцију на бензинским пумпама широм Европске уније. ЕК под водством Урсуле фон дер Лајен разматра увођење јефтинијег горива Е20 у борби против енергетске кризе изазване ратом на Блиском истоку, објавио је данас ексклузивно њемачки Билд.де.

Ријеч је о гориву које садржи 20 посто биоетанола. Предуслов за његово пласирање на европско тржиште је измјена Директиве ЕУ о квалитету горива.

Три заступника њемачке демохришћанске уније ЦДУ у Европском парламенту, стручњаци за енергетику, климу и саобраћај, примили су писмо предсједнице Комисије у које је Билд имао увид.

Фон дер Лајен пише заступницима у Европском парламенту Петеру Лиесеу (60), Јенсу Гиесекеу (54) и Норберту Линсу (48), који се дуго залажу за Е20:

"Према важећим прописима, максимални дозвољени садржај етанола у бензину је 10 посто (Е10). Комисија потврђује улогу коју мјешавине биогорива с већим удјелом могу имати у декарбонизацији постојећих возних паркова. Као дио ревизије оквира политике горива, Комисија ће размотрити одобравање виших нивоа етанола (Е20), узимајући у обзир посебно сва потенцијална питања везана за прикладност постојећих мотора возила за ово гориво и потребу подстицања улагања у напредна биогорива."

Ово је заокрет и сада би се јефтиније гориво могло увести широм Европе, пише Билд. Унутар групе Европске пучке странке (ЕПП) ово се слави као пробој.

Стручњак за климатску политику Петер Лиесе рекао је за Билд: "Биогорива су кључ за смањење трошкова горива. То се дешава одмах и без нове инфраструктуре."

"Одржива биогорива су незамјењив алат за брзу и друштвено одговорну декарбонизацију саобраћајног сектора. За аутомобилску индустрију и потрошаче, Е20 је рјешење које већ данас функционише. Произвођачи попут BMW-а, VW-а и Мерцедеса одобрили су Е20 за новије моторе", рекао је за Билд Јенс Гиесеке (ЦДУ), портпарол за саобраћајну политику клуба ЕПП-а.

Актуелна енергетска криза подстакла је расправе на многим нивоима о бољој употреби биогорива. То укључује не само премиум бензин већ и дизел. Уље уљане репице посебно долази у фокус као алтернативно и домаће произведено гориво.

Према ријечима стручњака које цитира "Frankfurter Allgemeine Zeitung", уље уљане репице готово је једнаког квалитета као дизел. Иако уље уљане репице има нешто нижи енергетски садржај по литри од дизела, његова већа густоћа чини га готово једнаким.

"Домаћи биоетанол ствара додатну вриједност на селу и јача сигурност снабдијевања у Европи", рекао је Норберт Линс (ЦДУ), замјеник предсједника Одбора за пољопривреду и рурални развој.

(РадиоСарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Европска унија

бензинска пумпа

зашто је гориво скупо

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

21

26

Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

21

18

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

21

05

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

20

59

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

20

50

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner