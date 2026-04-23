Дарко Младић: Пише се поднесак, ускоро захтјев за пуштање на лијечење генерала Младића

Извјештаји српских љекара који су недавно прегледали генерала Ратка Младића у хашкој притворској болници су комплетирани, а поднесак за његово пуштање на лијечење у Србији ће Механизму бити поднијет у наредним часовима, изјавио је Срни генералов син Дарко.
"Пише се поднесак који ће бити фајлиран у току следећих неколико часова", рекао је Дарко, те додао да ће поднесак бити предат у електронској форми.
Он је навео да је здравствено стање генерала Младића, који је 10. априла доживио мождани удар, непромијењено, те да му је данас у посјети била и супруга Босиљка.
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да су и Српска и Србија спремне да дају гаранције у случају да се одобри да генерал Младић настави лијечење у својој земљи.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Већ двије пуне године је у затворској болници, посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић је од 2024. године у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.
Генерал Младић ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазарево код Зрењанина, у Србији.
Хашки суд га је 22. новембра 2017. године осудио на доживотну казну затвора, а пресуда је правоснажно потврђена 8. јуна 2021. године за наводне ратне злочине током рата у БиХ од 1992. до 1995. године.
