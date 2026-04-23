Дарко Младић: Пише се поднесак, ускоро захтјев за пуштање на лијечење генерала Младића

23.04.2026 19:06

Извјештаји српских љекара који су недавно прегледали генерала Ратка Младића у хашкој притворској болници су комплетирани, а поднесак за његово пуштање на лијечење у Србији ће Механизму бити поднијет у наредним часовима, изјавио је Срни генералов син Дарко.

"Пише се поднесак који ће бити фајлиран у току следећих неколико часова", рекао је Дарко, те додао да ће поднесак бити предат у електронској форми.

Он је навео да је здравствено стање генерала Младића, који је 10. априла доживио мождани удар, непромијењено, те да му је данас у посјети била и супруга Босиљка.

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да су и Српска и Србија спремне да дају гаранције у случају да се одобри да генерал Младић настави лијечење у својој земљи.

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Већ двије пуне године је у затворској болници, посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу одбија да га пусти на привремено лијечење.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић је од 2024. године у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања.

Генерал Младић ухапшен је 26. маја 2011. године у селу Лазарево код Зрењанина, у Србији.

Хашки суд га је 22. новембра 2017. године осудио на доживотну казну затвора, а пресуда је правоснажно потврђена 8. јуна 2021. године за наводне ратне злочине током рата у БиХ од 1992. до 1995. године.

Дарко Младић

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Хаг

Више из рубрике

Сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске

Република Српска

Резолуција о осуди величања идеологије НДХ иде на Уставни суд

4 ч

6
Састанак Селака с тужиоцима

Република Српска

Састанак у Влади: Појачати борбу против корупције и убрзати именовање тужиоца

4 ч

2
Селак најавио пријаве због неадекватног лијечења генерала Младића

Република Српска

Селак најавио пријаве због неадекватног лијечења генерала Младића

5 ч

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упознао је данас групу дипломаца са Харварда и Станфорда о уставној позицији Републике Српске, сложености уставног система и политичкој ситуацији у БиХ.

Република Српска

Предсједник Каран упознао дипломце са Харварда и Станфорда о уставној позицији Српске

6 ч

2

  • Најновије

21

18

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

21

05

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

20

59

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

20

50

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

20

47

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

