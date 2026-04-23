Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су његове пријетње потпуним уништењем иранске цивилизације имале ефекта и да су довеле до тога да Техеран сједне за преговарачки сто.
"Друга страна једва чека да постигне договор. Шта год да говорим или радим, изгледа да функционише веома добро", рекао је Трамп за Би-Би-Си.
Хроника
Малољетник електричним тротинетом ударио жену: Задобила тешке повреде
Амерички предсједник је 8. априла упозорио да би иранска цивилизација могла нестати, пријетећи да ће истовремено напасти све иранске електране ако договор не буде постигнут тог дана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
21
26
21
18
21
05
20
59
20
50
Тренутно на програму