Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат

23.04.2026 19:03

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су његове пријетње потпуним уништењем иранске цивилизације имале ефекта и да су довеле до тога да Техеран сједне за преговарачки сто.

"Друга страна једва чека да постигне договор. Шта год да говорим или радим, изгледа да функционише веома добро", рекао је Трамп за Би-Би-Си.

Амерички предсједник је 8. априла упозорио да би иранска цивилизација могла нестати, пријетећи да ће истовремено напасти све иранске електране ако договор не буде постигнут тог дана.

