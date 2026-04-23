"Кључно је да генерал Ратко Младић буде пребачен у Србију"

Аутор:Инес Ђанковић
Здравствено стање генерала Ратка Младића је све лошије из дана у дан, каже његов син Дарко Младић. Наводи да је кључно да генерал Ратко Младић буде пребачен у Србију, да би му се мало продужио живот.
Поручује да је јако забринут. Спреман је да са тимом адвоката поднесе захтјев за пријевремено пуштање Ратка Младића. Испуњен је, каже, захтјев Трибунала, а то је да генерал буде на самрти.
"Ја не видим како сад могу да га не пребаце за Србију. Просто сви тамо од особља, чувара, љекара њихових свима је жао мог оца и сви су фактички за то да се он пусти. Неки лично емотивно, а љекари стручно. Наши љекари и њихови су у консензусу да он умире, да су му ово посљедњи дани. Ја сада не видим како га неће пустити ако су љетос тражили да акутно терминално буде болестан", каже Дарко Младић.
Да је генерал Ратко Младић у изузетно тешком здравственом и физичком стању познато је и адвокату Горану Петронијевићу. У изјави за Радио Београд Петронијевић објашњава да постоје два начина за пуштање осуђеника на слободу и то након издржане двије трећине казне или из хуманитарних разлога.
Каже и да је пракса Хашког трибунала постала рестриктивна. Како наводи, Србија је учинила значајан напор подношењем гаранција за лијечење генерала Младића. Уколико пуштање генерала буде одобрено позната је процедура.
"Процедура је таква да га преузимају или у пратњи, уз обезбијеђену перманентну медицинску помоћ све док не слети. Након доласка у Србију, он би био смјештен у одговарајућу здравствену установу гдје би се лијечење наставило. То је сада ствар техничког трансфера, само ако се, наравно, одобри", каже Петронијевић.
Са ситуацијом у којој се налази генерал Младић упозната је и Република Српска. Искуство и утиске посјете генералу у Хагу пренио је српски министар правде. Јасно је да Хашки Трибунал крши многа правила.
"Очигледно је да је спремност и РС и Србије да дамо гаранције да се генерал Младић пусти на лијечење у земљу одакле долази. Дакле да ли РС или Србија. И пратимо поступање и како ствари стоје вјероватно ће институције Српске и Србије поднијети одређене пријаве против одговорних лица која су одговорна за неадекватну здравствену заштиту самог генерала Младића", каже Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Правници упозоравају да је неопходан континуиран дипломатски притисак на Уједињене нације и Савјет безбједности, који су оснивачи суда како би они који служе казну по пресудама Трибунала у Хагу имали достојанствен третман. А тај третман по досадашњем искуству ускраћен је Србима које је трибунал осудио за ратне злочине. У случају генерала Ратка Младића Србија је спремна и за додатне гаранције и захтјева трибунала. Уколико уопште имају намјеру да размотре поднесене захтјеве.
