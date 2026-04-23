Направили лажну наплатну рампу и узели 700.000 евра за ''путарину''

ATV
23.04.2026 19:30

Наплатна рампа на ауто-путу
Фото: Avinash reddy Kosna/Pexels

Годину и по дана, хиљаде возача плаћало је путарину која никада није постојала.

Или боље речено, да, постојала је, али је била потпуно лажна. Преваранти су успјели да наплате илегалне путарине наплате око 700.000 евра прије него што су откривени. Ова цифра није ни прићи српској путарској мафији, која је с почетка 2000-их ојадила буџет за десетине милиона евра, али систем који је направљен је, по бизарности, незапамћен.

Ситуација у индијској држави Гуџарат звучи као филмска радња која је добро функционисала 18 мјесеци. Све захваљујући лажној инфраструктури која је савршено реплицирала “сцену” праве наплатне рампе на ауто-путу.

План је био осмишљен до најситнијих детаља, почевши од самог простора наплатне рампе. Организатори су искористили простор напуштене фабрике керамике да изграде објекат који је савршено имитирао праву наплатну рампу.

Бетонска конструкција, покретне рампе, сигнализација, па чак и управљање саобраћајем… све је било осмишљено тако да возачи вјерују да возе званичним путем. Кључ је био и у цијени. Лажна путарина је коштала око упола мање од праве, што је подстакло возаче да се окрену овој алтернативи.

Превара је ишла даље од “сценских реквизита” инфраструктуре. Преваранти су оправдавали постојање наплатне рампе тврдећи да ће приход бити искориштен за изградњу храмова у оближњем граду. Аргумент који је, у локалном контексту, додатно ојачао кредибилитет операције и мјесецима спречавао сумње.

Међутим, превара је на крају откривена због “ситнице”. Званични ауто-пут, удаљен само неколико километара, забиљежио је необично низак саобраћај. То је, наравно, привукло пажњу концесионара.

Власти су почеле да истражују ову аномалију и анализа сателитских снимака открила је постојање неодобрене инфраструктуре која је преусмјеравала велики дио саобраћаја.

У том тренутку је превара разоткривена.

Ухапшени након наплате 700.000 евра

Индијска полиција ухапсила је власнике земљишта и управнике илегалне наплатне рампе, а сви су оптужени за организовање и вођење једне од највећих превара у саобраћају последњих година. Случај се догодио 2023. године, али је касније добио међународну пажњу због свог необичног концепта и извршења, пише Марца.

Више од прикупљеног износа, оно што је запањујуће јесте сложеност преваре и лакоћа којом је толико дуго остала непримјећена. Јер, 18 мјесеци, нико није сумњао…

(Јутарњи.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

