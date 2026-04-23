Logo
Large banner

ЦИК тврди - "Све је по закону"; Јарић пита: "Колико вам је обећано од разлике у цијени?"

Аутор:

Андреа Јаглица
23.04.2026 19:27

Коментари:

1
ЦИК БиХ и Ведран Јарић
Фото: ATV

Стојимо иза законитости доношења своје одлуке – то је одговор ЦИК-а дан након што је власник фирме која је доставила цјеновно најповољнију понуду на тендеру саопштио да му је нуђено 2 милиона марака да одустане од посла, а чланови ЦИК тражили мито.

Предметни наводи појединаца су притисак на Канцеларију за разматрање жалби, а изношењем нетачних тврдњи жели се компромитовати и зауставити највећи покушај јачања интегритета изборног процеса у БиХ у историји одржавања демократских избора, пише ЦИК у саопштењу.

"Посебно желимо истаћи да су изнесене опасне и потпуно неистините тврдње о узимању или очекивању мита у поступку предметне јавне набавке од стране чланова Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, као и о притисцима представника међународне заједнице на чланове Централне изборне комисије Босне и Херцеговине при одлучивању о избору најповољнијег квалификованог понуђача. Зато јавно позивамо надлежне институције да све наводе испитају, а Централна изборна комисија Босне и Херцеговине им апсолутно стоји на располагању", наводе из ЦИК-а.

ЦИК БиХ-22092025

БиХ

ЦИК БиХ: "Опасне и потпуно неистините тврдње"

Надлежне институције из овог писма нису идентификоване, али ако се то односи на Тужилаштво БиХ – послије јучерашњег „не знамо ми ништа“, данас без одговора на наша питања.

ЦИК-у данас на „иксу“ у серији постова одговара власник „Планет Софта“.

"Дали сте посао фирми која је основана 12 дана након објављивања тендера, фирми која нема билансе пословања и није у ПДВ систему, фирми која је понудила 17 милиона већу цијену од „Планет Софта“. „Колико вам је обећано од разлике у цијени?“, пита Ведран Јарић.

Планет Софт

БиХ

Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

"Штампање листића у задња два изборна циклуса коштало 2,8 милиона марака, Смартматикова понуда скромних 9 и по милиона. Скоро 7 милиона марака за подмирити заинтересоване. Ово показује чист криминал већине чланова ЦИК-а! Да је правне државе, већи број чланова ЦИК-а би био иза решетака", наводи Јарић.

Јарић још пише да је посао дат фирми која је другдје у свијету већ тужена за давање мита. ЦИК је, поред тврдњи да су чланови тражили или очекивали мито, а од свега што су представници „Планет Софта“ саопштили на јучерашњој конференцији за медије, демантовао још омјере у појединим фазама гласања унутар Комисије за набавку приликом избора најповољнијег понуђача.

Одмах у сљедећој реченици наведено је да ЦИК нема податак о начину гласања Комисије за јавне набавке. Коначно гласање Канцеларије за жалбе БиХ још се чека, скоро мјесец након што се „Планет Софт“ жалио на избор најповољнијег понуђача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

Ведран Јарић

Смартматик

планет софт

Коментари (1)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner