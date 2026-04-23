ЦИК тврди - "Све је по закону"; Јарић пита: "Колико вам је обећано од разлике у цијени?"

Аутор:Андреа Јаглица
Стојимо иза законитости доношења своје одлуке – то је одговор ЦИК-а дан након што је власник фирме која је доставила цјеновно најповољнију понуду на тендеру саопштио да му је нуђено 2 милиона марака да одустане од посла, а чланови ЦИК тражили мито.
Предметни наводи појединаца су притисак на Канцеларију за разматрање жалби, а изношењем нетачних тврдњи жели се компромитовати и зауставити највећи покушај јачања интегритета изборног процеса у БиХ у историји одржавања демократских избора, пише ЦИК у саопштењу.
"Посебно желимо истаћи да су изнесене опасне и потпуно неистините тврдње о узимању или очекивању мита у поступку предметне јавне набавке од стране чланова Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, као и о притисцима представника међународне заједнице на чланове Централне изборне комисије Босне и Херцеговине при одлучивању о избору најповољнијег квалификованог понуђача. Зато јавно позивамо надлежне институције да све наводе испитају, а Централна изборна комисија Босне и Херцеговине им апсолутно стоји на располагању", наводе из ЦИК-а.
ЦИК БиХ: "Опасне и потпуно неистините тврдње"
Надлежне институције из овог писма нису идентификоване, али ако се то односи на Тужилаштво БиХ – послије јучерашњег „не знамо ми ништа“, данас без одговора на наша питања.
ЦИК-у данас на „иксу“ у серији постова одговара власник „Планет Софта“.
"Дали сте посао фирми која је основана 12 дана након објављивања тендера, фирми која нема билансе пословања и није у ПДВ систему, фирми која је понудила 17 милиона већу цијену од „Планет Софта“. „Колико вам је обећано од разлике у цијени?“, пита Ведран Јарић.
Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит
"Штампање листића у задња два изборна циклуса коштало 2,8 милиона марака, Смартматикова понуда скромних 9 и по милиона. Скоро 7 милиона марака за подмирити заинтересоване. Ово показује чист криминал већине чланова ЦИК-а! Да је правне државе, већи број чланова ЦИК-а би био иза решетака", наводи Јарић.
Јарић још пише да је посао дат фирми која је другдје у свијету већ тужена за давање мита. ЦИК је, поред тврдњи да су чланови тражили или очекивали мито, а од свега што су представници „Планет Софта“ саопштили на јучерашњој конференцији за медије, демантовао још омјере у појединим фазама гласања унутар Комисије за набавку приликом избора најповољнијег понуђача.
Одмах у сљедећој реченици наведено је да ЦИК нема податак о начину гласања Комисије за јавне набавке. Коначно гласање Канцеларије за жалбе БиХ још се чека, скоро мјесец након што се „Планет Софт“ жалио на избор најповољнијег понуђача.
