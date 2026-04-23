Шпирић, Ковачевић и Новић неће присуствовати најављеној сједници

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Никола Шпирић обавијестио је предсједавајућег овог дома Кемала Адемовића да он, као и делегати Средоје Новић и Радован Ковачевић неће присуствовати сједници коју је заказао за понедјељак, 27. априла.
"С обзиром на то да сте наставили самоиницијативно сазивање сједнице Дома народа, кршећи на тај начин Пословник о раду Дома народа, избјегавајући договор и консултације у Колегијуму, игноришући уставну и пословничку већину из Клуба делегата српског народа, желим Вас обавијестити да делегати Средоје Новић, Радован Ковачевић и ја нећемо бити у прилици да присуствујемо заказаној сједници", наводи се у образложењу.
Шпирић је Адемовићу пожелио успјешан рад, у нади да су се разумјели на прошлој сједници Колегијума Дома народа и да ће се вратити у оквире Пословника.
