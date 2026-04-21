Милинковић: ЦИК кориговао тендер за 8 милиона у току отвореног поступка

Ово је први пут у историји јавних набавки да је посао добила фирма која није предала понуду, рекао је члан Управе "Планет софта" Александар Милинковић, коментаришући да је ЦИК БиХ посао јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима додијелио фирми "Смартматик".
Нестручност ЦИК-а који је кориговао тендер за 8 милиона у току отвореног поступка. Понуђач је самостално био Смартматик д.о.о. Сарајево, а посао је добила група понуђача, тј. конзорцијум, каже Милинковић.
Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит
Он каже да ЦИК не зна како да направи записник.
"ЦИК није уврстио образложење за неприродно ниску цијену у записник о избору понуђача. Нису навели ни да су тражили образложење", каже Милинковић.
Смартматик није у ПДВ систему, те ће БиХ морати платити још 13 милиона КМ ПДВ-а, каже Милинковић.
"Смартматик је дигао цијене да би могао подмиривати све заинтересоване у процесу. Смартматик је мејлом доставио 220 страница допуне понуде. Ако Канцеларија за разматрање жалби ово дозволи, имамо Дивљи запад у набавкама", рекао је Милинковић.
БиХ
3 д0
БиХ
3 д15
БиХ
4 д1
БиХ
4 д6
БиХ
1 ч2
БиХ
1 ч3
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
