Милинковић: ЦИК кориговао тендер за 8 милиона у току отвореног поступка

АТВ
21.04.2026 12:35

Руководство Планет Софта на конференцији за новинаре
Фото: ATV

Ово је први пут у историји јавних набавки да је посао добила фирма која није предала понуду, рекао је члан Управе "Планет софта" Александар Милинковић, коментаришући да је ЦИК БиХ посао јавне набавке система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима додијелио фирми "Смартматик".

Нестручност ЦИК-а који је кориговао тендер за 8 милиона у току отвореног поступка. Понуђач је самостално био Смартматик д.о.о. Сарајево, а посао је добила група понуђача, тј. конзорцијум, каже Милинковић.

Планет Софт

БиХ

Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

Он каже да ЦИК не зна како да направи записник.

"ЦИК није уврстио образложење за неприродно ниску цијену у записник о избору понуђача. Нису навели ни да су тражили образложење", каже Милинковић.

Смартматик није у ПДВ систему, те ће БиХ морати платити још 13 милиона КМ ПДВ-а, каже Милинковић.

"Смартматик је дигао цијене да би могао подмиривати све заинтересоване у процесу. Смартматик је мејлом доставио 220 страница допуне понуде. Ако Канцеларија за разматрање жалби ово дозволи, имамо Дивљи запад у набавкама", рекао је Милинковић.

Смартматик

Ведран Јарић

Александар Миланковић

планет софт

ЦИК БиХ

Прочитајте више

Гласачки листић

БиХ

Изборне технологије: Одмотава се клупко

3 д

0
Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ

БиХ

3 д

15
Планет Софт: Незаконита одлука Канцеларије за рјешавање жалби БиХ

БиХ

4 д

1
ЦИК изабрано набављача скенера

БиХ

Одбијена жалба Планет Софта, набавка изборних технологија додијељена америчкој фирми

4 д

6

Више из рубрике

Јарић: Нудили ми два милиона да се повучем са тендера, иза свега стоји Кристијан Шмит

БиХ

1 ч

2
Псовке и погрдна имена: Емир Суљагић упутио шокантне увреде на рачун јеврејског интелектуалца

БиХ

1 ч

3
Вулић: Формирање предмета наставак притисака на институције Српске

БиХ

2 ч

0
шеф Делегације ЕУ у Сарајеву

БиХ

Сорека: БиХ на путу да изгуби 380 милиона евра

2 ч

0

Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

Додик: Република Српска фактор договора; Одржан успјешан и опсежан састанак

Корумпираном инспектору из Бањалуке потврђена пресуда

Дарко Елез пуштен из затвора као слободан човјек!

Додик о наводима да Кристијан Шмит одлази

