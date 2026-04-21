21.04.2026 10:54

Вулић: Формирање предмета наставак притисака на институције Српске

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да је формирање нових предмета против појединих званичника Републике Српске само наставак притисака на институције Српске.

Реагујући на наводе да је Тужилаштво БиХ формирало предмет против шефа Представништва Републике Српске у Аустрији Младена Филиповића, те других особа које, како тврде, позивају, подстрекавају или припемају независност Републике Српске од БиХ, Вулићева је истакла да не изненађује понашање Суда и Тужилаштва БиХ према институцијама и представницима Српске.

"Ово није први пут да се формирају предмети без јасног циља или са упитним правним упориштем, што додатно продубљује неповјерење у рад правосудних институција", напоменула је Вулићева.

Оцијенила је да су и ранији поступци показали тенденцију доношења одлука на основу спорних тумачења, што је имало озбиљне политичке посљедице, укључујући и ситуације које су директно утицале на демократски изабране представнике Републике Српске.

"Примјењивати закон који није донесен у Парламентарној скупштини могу само политички лузери или страни послушници", оцијенила је Вулићева.

Према њеним ријечима, овакви поступци се доживљавају као покушај слабљења њеног институционалног положаја и политичке аутономије.

"Представници Републике Српске својим д‌јеловањем настоје очувати уставни поредак дефинисан Дејтонским мировним споразумом, док одређени кругови унутар правосуђа и дио глобалиста д‌јелују у правцу његове реинтерпретације", закључила је Вулићева, преноси Срна

