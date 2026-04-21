Кошарац: Сваки дан Конаковићевог останка у министарској фотељи непоправљива штета за БиХ

АТВ
21.04.2026 09:52

Сташа Кошарац
То што Министарство иностраних послова у Савјету министара на челу са Елмедином Конаковићем самоиницијативно преправља листу кандидата за судију Европског суда за људска права у Стразбуру, коју је сачинило Предсједништво БиХ, превазилази оквире дипломатског скандала, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"То је директни напад на уставни поредак и одузимање уставних ингеренција Предсједништву БиХ, које је једина Уставом овлаштена институција за вођење спољне политике", указао је Кошарац.

У свакој нормалној и уређеној држави, додао је, министар и његови сарадници били би одмах ухапшени и кривично гоњени.

"Кад овако нешто ради Предсједништву БиХ, шта тек ради дипломатама по амбасадама... Сваки дан његовог останка у министарској столици је директна и непоправљива штета за БиХ. Нити има државе, нити Устава, нити спољне политике", истакао је Кошарац.

Тешко земљи, каже он, у којој тужилаштва туже, а судови суде по наметнутим законима једног странца, а прстом не мрдају на овакве нападе на уставни поредак и тешке злоупотребе службеног положаја.

Медији су објавили стенограм са последње сједнице Предсједништва БиХ на којој се расправљало о процесу именовања судије из БиХ у Европски суд за људска права у Стразбуру током које је савјетник предсједавајућег Предсједништва Шахбаз Џихановић изнио информације које доводе у питање легитимитет цијелог процеса избора судије.

Према писању медија, у стенограму се цитира Џихановић да је на сједници Предсједништва 1. априла рекао да има доказе да је секретар Министарства иностраних послова тражио од Секретаријата Предсједништва да му се достави извјештај у "ворд" статусу и да је извјештај комисије прецртаван, односно није вјеродостојно достављен Савјету Европе, преноси Срна.

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

Савјет министара БиХ

Шахбаз Џихановић

ФБиХ

