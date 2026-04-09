Кошарац: Никада нећемо подржати било какво рјешење о финансирању БХРТ-а

Аутор:АТВ
Коментари:3
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац рекао је данас да оно што се догодило лидеру Листе за правду и ред Небојши Вукановићу није никакав инцидент, ни изолован случај, већ уређивачка политика БХРТ који је, каже, увијек и у правилу против Републике Српске и свега што долази из Српске.
Кошарац је истакао да је то антисрпска уређивачка политика, праћена непрофесионалним, некоректним и пристрасним извјештавањем.
"О скандалозном и шовинистичком наступу новинара БХРТ-а, који би да било коме држи лекције о патриотизму и одређује гдје ко треба да живи и за кога да навија, заиста је сувишно трошити ријечи", истакао је Кошарац у објави на друштвеним мрежама.
Он је навео да је све то "само дио разлога због којих у Савјету министара никада нећемо подржати било какво рјешење о финансирању овог антисрпског медија".
Током јутрошњег гостовања лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића на БХРТ-у дошло је до вербалног сукоба са водитељем Звонком Комшићем. Разлог је било питање за кога Вукановић навија на предстојећем Свјетском првенству у фудбалу.
Када је Вукановић директно рекао да навија за Србију и Црвену звезду, водитељ је прекинуо његов одговор, оптужујући га да не може бити кандидат за Предсједништво БиХ ако "не воли ову земљу". Комшић је такође поручио да би Вукановић, ако навија за Србију, требало да оде у Србију и тамо се кандидује за предсједника.
Након што је Вукановић указао на безобразно понашање водитеља и подсјетио да он и његова породица живе у БиХ више од 300 година, Комшић је прекинуо интервју.
