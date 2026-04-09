39 партија добило забрану кандидовања на наредним изборима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ на данашњој сједници изрекла је административну мјеру забране права кандидовања на наредним изборима за 39 политичких странака због неподношења годишњег финансијског извјештаја за 2023. годину.
Кандидовање је забрањено за Демократску странку инвалида БиХ, Српски покрет обнове Републике Српске, Либерално-демократску странку БиХ, БХ слободне демократе, Нову грађанску иницијативу Козарац, Независну странку др Михајло Товирац, Нову снагу БиХ, Народну странку Нови Град.
Казну су добиле и Напредна демократска странка БиХ, Привредни народни покрет БиХ, Листа за Бугојно, Странка праведне политике, Демократска обитељска странка, Удар љевице, Социјалдемократски фронт БиХ, Покрет за боље Брчко-Ђапо Мирсад, Савез за Стари град, Снага центра, Јединствена напредна странка, Нова партија, Аутохтона хрватска странка права БиХ, Хрватска сељачка странка БиХ, Српска напредна странка изворна, као и Нови бошњачки покрет.
Кандидовање је забрањено и политичким партијама Изворна Српска, Савез младих снага, Независна бх. листа, Савез останак, Савез комуниста Југославије, Еколошки слободарски покрет, Независна листа позитивна живиничка прича, Патриотски фронт БиХ, Социјалисти СПС, Хрватски домовински покрет БиХ, Савез демократских снага, Странка спас, Еколошка демократска странка и Наша прича Републике Српске.
ЦИК је обуставио поступак против Демократске странке БиХ јер је у току поступка доставила годишњи финансијски извјештај, као и против странке "За боље Горажде" јер је брисана из регистра, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
7 ч9
БиХ
20 ч0
БиХ
1 д1
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму