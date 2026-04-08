Цвијановић: Шмит дефинитивно одлази, а политичко Сарајево неће диктирати ко долази

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за РТРС да Кристијан Шмит дефинитивно одлази из БиХ, те истакла да је пропаганда да ће на његово мјесто доћи неко из Велике Британије.
То у Сарајеву, каже Цвијановићева, постављају на начин - ако није Њемачка, онда то мора бити Велика Британија, али неће они то диктирати.
"Пропагандна машинерија избацује сада и име жељеног кандидата, али није то баш тако. То је мало сложенији процес него што су то замислили", рекла је Цвијановић.
Цвијановићева је истакла да у Предсједништву БиХ, оба дома Парламентарне скупштине БиХ и Савјету министара постоји тотално размимоилажење.
"Све је оптерећено мегаломанским жељама и циљевима наших колега из Сарајева и нашим акцијама да се томе одупремо. Очито да неки у БиХ мисле да нису завршени сви процеси", рекла је Цвијановић.
