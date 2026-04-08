Цвијановић: Шмит дефинитивно одлази, а политичко Сарајево неће диктирати ко долази

08.04.2026 22:28

Цвијановић: Шмит дефинитивно одлази, а политичко Сарајево неће диктирати ко долази
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за РТРС да Кристијан Шмит дефинитивно одлази из БиХ, те истакла да је пропаганда да ће на његово мјесто доћи неко из Велике Британије.

То у Сарајеву, каже Цвијановићева, постављају на начин - ако није Њемачка, онда то мора бити Велика Британија, али неће они то диктирати.

"Пропагандна машинерија избацује сада и име жељеног кандидата, али није то баш тако. То је мало сложенији процес него што су то замислили", рекла је Цвијановић.

Цвијановићева је истакла да у Предсједништву БиХ, оба дома Парламентарне скупштине БиХ и Савјету министара постоји тотално размимоилажење.

Жељка Цвијановић

Цвијановић: Посјета Доналда Трампа Млађег резултат значајних дипломатских активности

"Све је оптерећено мегаломанским жељама и циљевима наших колега из Сарајева и нашим акцијама да се томе одупремо. Очито да неки у БиХ мисле да нису завршени сви процеси", рекла је Цвијановић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Жељка Цвијановић

Кристијан Шмит

ОХР

Сарајево

Велика Британија

