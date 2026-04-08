Тужилаштво БиХ формирало предмет против Изетбеговића по пријави Конаковића

08.04.2026 16:39

Бакир Изетбеговић и Елмедин Конаковић

Тужилаштво БиХ формирало је предмет након кривичне пријаве коју је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић поднио против предсједника СДА Бакира Изетбеговића, речено је Срни у овој правосудној институцији.

- Формиран је предмет који је дат у рад поступајућем тужиоцу - кажу у Тужилаштву БиХ.

centralna banka bih wikipedia

Повод за пријаву била је изјава Изетбеговића дата крајем марта када је тврдио да ће се наредних дана у Бањалуци догодити нешто опасно по Бошњаке, што ће "затећи члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и министра спољних послова Елмедина Конаковића".

Изетбеговић је рекао да се све односи на, како је рекао, попуштање међународних фактора према Милораду Додику.

- Имамо илузију да Конаковић и Бећировић контролишу процесе. Нарочито Конаковић зна увјерљиво да глуми да контролира, али њих затичу ствари - рекао је Изетбеговић.

