Захарова: Нагло порасла заинтересованост за нуклеарно оружје у Европи

АТВ
08.04.2026 16:00

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Москва је примијетила нагли пораст заинтересованости за нуклеарно оружје у европским земљама, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је на брифингу истакла да је примијећена све већа таква заинтересованост у европским пријестоницама које су донедавно заговарале "рапидно нуклеарно разоружавање".

Према њеним ријечима, пронуклеарни покрет европских земаља води ка ерозији и слабљењу глобалног режима неширења нуклеарног оружја.

Захарова је додала да нису кредибилне изјаве европских званичника о њиховој привржености обавезама из Споразума о неширењу нуклеарног оружја.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

На турниру ФИБА Лиге шампиона између јуниорских селекција Олденбург и Галатасарај минутом ћутања одата је почаст преминулом кошаркашком тренеру Душку Вујошевићу .

