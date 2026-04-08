Захарова: Нагло порасла заинтересованост за нуклеарно оружје у Европи

Москва је примијетила нагли пораст заинтересованости за нуклеарно оружје у европским земљама, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је на брифингу истакла да је примијећена све већа таква заинтересованост у европским пријестоницама које су донедавно заговарале "рапидно нуклеарно разоружавање".
Према њеним ријечима, пронуклеарни покрет европских земаља води ка ерозији и слабљењу глобалног режима неширења нуклеарног оружја.
Захарова је додала да нису кредибилне изјаве европских званичника о њиховој привржености обавезама из Споразума о неширењу нуклеарног оружја.
(СРНА)
