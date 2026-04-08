Трамп запријетио царинама земљама које шаљу оружје Техерану

Аутор:АТВ
Коментари:0
САД ће увести царине свакој земљи која буде испоручивала оружје Ирану, упозорио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је у објави на мрежи "Трут соушл" написао да ће царине од 50 одсто бити уведене на сву робу која се продаје САД.
"Неће бити изузетака", додао је Трамп, како преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму