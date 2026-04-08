Прекинуто примирје?: Погођена рафинерија у Ирану

ATV
08.04.2026 13:48

Пламен и дим куљају из запаљене рафинерије
Иран је објавио да је јутрос у ваздушном нападу погођена рафинерија на острву Лаван.

"Око 10 сати објекти рафинерије нафте Лаван, смјештене на острву Лаван, били су изложени кукавичком нападу непријатеља", стоји у саопштењу Националне иранске компаније за прераду и дистрибуцију нафте које преноси агенција Мехр.

У нападу нема погинулих ни повријеђених, додаје се у саопштењу.

Подсјетимо, амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је двоседмично примирје с Ираном, рекавши да је Техеран представио "проводив" приједлог у десет тачака за преговоре.

