Прекинуто примирје?: Погођена рафинерија у Ирану

Аутор:АТВ
Коментари:3
Иран је објавио да је јутрос у ваздушном нападу погођена рафинерија на острву Лаван.
"Око 10 сати објекти рафинерије нафте Лаван, смјештене на острву Лаван, били су изложени кукавичком нападу непријатеља", стоји у саопштењу Националне иранске компаније за прераду и дистрибуцију нафте које преноси агенција Мехр.
У нападу нема погинулих ни повријеђених, додаје се у саопштењу.
Подсјетимо, амерички предсједник Доналд Трамп прогласио је двоседмично примирје с Ираном, рекавши да је Техеран представио "проводив" приједлог у десет тачака за преговоре.
BREAKING: Heavy airstrikes hit Iran’s Lavan oil refinery on Lavan Island in Persian Gulf pic.twitter.com/VXYxW9zlUs— Rapid Report (@RapidReport2025) April 8, 2026
(Индекс)
