Од чега је умро Душко Вујошевић?

08.04.2026 13:26

Душко Вујошевић кошаркашки тренер
Фото: Youtube / Sport Light & KIDA Show

Легендарни кошаркашки тренер Душко Вујошевић преминуо је данас у 68. години у Београду. Вујошевић је већ годинама имао проблема са здрављем и стање се значајно погоршало.

Прво је добио шећер, затим су страдали капилари, вене и на крају бубрези и годинама је био на дијализи.

Због тога је прошле године Душко Вујошевић имао и трансплантацију бубрега која му је урађена на једној клиници у Бјелорусији, али се његово стање погоршало у марту ове године.

Примљен са упалом плућа

Средином претходног мјесеца, Душко Вујошевић примљен је у Ургентни центар у Београду због нарушеног здравља, преноси Мондо.

Он је примљен упалом плућа и био је стављен на кисеоничку терапију, гдје се ситуација мало поправила, али је због општег стања и симптома који су се покренули био подвргнут и кардиолошким испитивањима.

Вујошевић је уз срчане проблеме и упалу плућа имао и поменуте проблеме са бубрезима, због којих је његов опоравак текао врло тешко у посљедње три седмице.

