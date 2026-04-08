Од чега је умро Душко Вујошевић?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Легендарни кошаркашки тренер Душко Вујошевић преминуо је данас у 68. години у Београду. Вујошевић је већ годинама имао проблема са здрављем и стање се значајно погоршало.
Прво је добио шећер, затим су страдали капилари, вене и на крају бубрези и годинама је био на дијализи.
Због тога је прошле године Душко Вујошевић имао и трансплантацију бубрега која му је урађена на једној клиници у Бјелорусији, али се његово стање погоршало у марту ове године.
Средином претходног мјесеца, Душко Вујошевић примљен је у Ургентни центар у Београду због нарушеног здравља, преноси Мондо.
Он је примљен упалом плућа и био је стављен на кисеоничку терапију, гдје се ситуација мало поправила, али је због општег стања и симптома који су се покренули био подвргнут и кардиолошким испитивањима.
Вујошевић је уз срчане проблеме и упалу плућа имао и поменуте проблеме са бубрезима, због којих је његов опоравак текао врло тешко у посљедње три седмице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Кошарка
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму