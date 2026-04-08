Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Легендарни кошаркашки тренер Душко Вујошевић преминуо је у 67. години живота након тешке борбе за болешћу бубрега.
Душко Вујошевић био је један од најзначајнијих кошаркашких тренера у региону, чије је име трајно везано за успјехе КК Партизан. Рођен 3. марта 1959. године у Подгорици, Вујошевић је током деценија рада изградио репутацију стручњака који је стварао генерације врхунских играча и обликовао модерну српску кошарку.
Кошарка
Умро Душко Вујошевић!
У мору његових изјава, не само о кошарци, него и о животу, посебно се издваја она легендарна - "Тада се пали машина".
"Може да се погријеши у томе какав је неко играч, можда чак и теже, какав ће играч бити, али да не смије да се погријеши какав је човјек. Просто морају да буду ту људи који су спремни, не да поднесу, него да исправе туђу грешку. Просто када је неко погријешио, па чак и када је погријешио у смислу избора шута и у смислу неког егоизма и себичности, да други играч не треба то да критикује него да се врати спринтом и баци за ту лопту као да је он направио грешку. Е тада се пали машина", ријечи су Душка Вујошевића које на најбољи начин описују његову кошаркашку филозофију.
Највећи траг оставио је управо у Партизану, који је под његовим вођством доминирао домаћом сценом и био редован учесник Евролига. Познат по строгом приступу, дисциплини и инсистирању на раду с младим играчима, Вујошевић је изњедрио бројне кошаркаше који су касније остварили значајне каријере у НБА и европским клубовима.
Током каријере водио је и КК ЦСКА Москва, као и репрезентацију Босне и Херцеговине с којом је изборио пласман на Европско првенство, што се сматра једним од већих успјеха те селекције у новијој историји.
Његов рад обиљежиле су и бројне индивидуалне награде, укључујући признања за најбољег тренера у регионалним такмичењима. Међутим, оно по чему ће остати посебно упамћен није само број трофеја, већ утицај који је имао на генерације играча и цјелокупан кошаркашки систем.
Вујошевић је био и човјек снажних ставова, често врло директан у јавним наступима. Није избјегавао да говори о проблемима у спорту, финансијама клубова и стању у друштву, што га је чинило једном од најгласнијих фигура у регионалној кошарци.
Посљедње године живота обиљежила је борба с тешким здравственим проблемима, укључујући трансплантацију бубрега и дуготрајно лијечење. Упркос томе, остао је активан у кошаркашком животу и задржао велики углед међу колегама и навијачима.
Његово насљеђе огледа се у трофејима, играчима које је створио и систему који је изградио. Душко Вујошевић остаје упамћен као тренер који је од ограничених ресурса правио врхунске резултате и који је снажно утицао на развој кошарке у региону.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму