Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"

08.04.2026 12:33

Најлегендарнија изјава Душка Вујошевића: "Е тада се пали машина"
Легендарни кошаркашки тренер Душко Вујошевић преминуо је у 67. години живота након тешке борбе за болешћу бубрега.

Душко Вујошевић био је један од најзначајнијих кошаркашких тренера у региону, чије је име трајно везано за успјехе КК Партизан. Рођен 3. марта 1959. године у Подгорици, Вујошевић је током деценија рада изградио репутацију стручњака који је стварао генерације врхунских играча и обликовао модерну српску кошарку.

Умро Душко Вујошевић!

Е тада се пали машина

У мору његових изјава, не само о кошарци, него и о животу, посебно се издваја она легендарна - "Тада се пали машина".

"Може да се погријеши у томе какав је неко играч, можда чак и теже, какав ће играч бити, али да не смије да се погријеши какав је човјек. Просто морају да буду ту људи који су спремни, не да поднесу, него да исправе туђу грешку. Просто када је неко погријешио, па чак и када је погријешио у смислу избора шута и у смислу неког егоизма и себичности, да други играч не треба то да критикује него да се врати спринтом и баци за ту лопту као да је он направио грешку. Е тада се пали машина", ријечи су Душка Вујошевића које на најбољи начин описују његову кошаркашку филозофију.

Највећи траг оставио је управо у Партизану, који је под његовим вођством доминирао домаћом сценом и био редован учесник Евролига. Познат по строгом приступу, дисциплини и инсистирању на раду с младим играчима, Вујошевић је изњедрио бројне кошаркаше који су касније остварили значајне каријере у НБА и европским клубовима.

Током каријере водио је и КК ЦСКА Москва, као и репрезентацију Босне и Херцеговине с којом је изборио пласман на Европско првенство, што се сматра једним од већих успјеха те селекције у новијој историји.

Његов рад обиљежиле су и бројне индивидуалне награде, укључујући признања за најбољег тренера у регионалним такмичењима. Међутим, оно по чему ће остати посебно упамћен није само број трофеја, већ утицај који је имао на генерације играча и цјелокупан кошаркашки систем.

Вујошевић је био и човјек снажних ставова, често врло директан у јавним наступима. Није избјегавао да говори о проблемима у спорту, финансијама клубова и стању у друштву, што га је чинило једном од најгласнијих фигура у регионалној кошарци.

Ко је био Душко Вујошевић

Посљедње године живота обиљежила је борба с тешким здравственим проблемима, укључујући трансплантацију бубрега и дуготрајно лијечење. Упркос томе, остао је активан у кошаркашком животу и задржао велики углед међу колегама и навијачима.

Његово насљеђе огледа се у трофејима, играчима које је створио и систему који је изградио. Душко Вујошевић остаје упамћен као тренер који је од ограничених ресурса правио врхунске резултате и који је снажно утицао на развој кошарке у региону.

Умро Душко Вујошевић

Душко Вујошевић хоспитализован

Душко Вујошевић

Е тада се пали машина

Прочитајте више

Карлик Џонс остаје у Партизану

Кошарка

Карлик Џонс остаје у Партизану

4 д

2
Кошаркаши Партизана и Црвене звезде на вјечитом дербију

Кошарка

Евролига се огласила због побједе Партизана

4 д

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић стиже на дерби Партизана и Звезде

1 седм

0
Вјештачка интелигенција се обрукала због Звезде и Партизана

Кошарка

Вјештачка интелигенција се обрукала због Звезде и Партизана

6 д

0

Више из рубрике

Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Кошарка

Ко је био Душко Вујошевић

6 ч

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Кошарка

Умро Душко Вујошевић!

7 ч

1
Јуниори кошаркашког клуба Борац

Кошарка

Први меч за јуниоре Борца на турниру: Противник чешки Нимбурк

7 ч

0
ФИБА Лига шампиона

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Хорхе Гарбахоса и Камил Новак стижу у Лакташе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

