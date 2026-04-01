Ђоковић стиже на дерби Партизана и Звезде

01.04.2026 13:17

Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Фото: Танјуг/АП

Српски тениски ас Новак Ђоковић присуствоваће "вјечитом" дербију у Евролиги.

Наиме, кошаркаши Црвене звезде ће у четвртак од 20 часова дочекати Партизан у Београдској Арени у склопу 35. кола Евролиге.

Како је пренио Телеграф, Новак Ђоковић ће бити на том сусрету и посматраће дерби два највећа српска клуба.

Звезда је домаћин, а Новак је није ријетко долазио да бодри црвено-бијеле у Евролиги, док је неколико пута водио сина на утакмице Партизана пошто је дијете навијач црно-бијелих.

Српски тенисер је у уторак увече посматрао фудбалску утакмицу БиХ и Италије, па се очекује да ускоро стигне у Београд и да у четвртак буде у Београдској Арени.

Иначе, Црвена звезда се бори за плеј-оф Евролиге и дерби јој је од велике важности, док Партизан хоће сезону да затвори на најбољи могући начин.

Партизан је у првом дербију савладао Црвену звезду, па ће Звезда жељети да се реваншира, а Партизан да побиједи оба евролигашка дербија, преноси Б92.

