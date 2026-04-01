Брат Дамира Џумхура добио огавне поруке

01.04.2026 10:23

Брат Дамира Џумхура добио огавне поруке

Послије гнусних порука, огласио се брат бх. тенисера Дамира Џумхура, Златан, који је шокиран како је могуће да неко може толико окрутан да буде и да пише тако огавне ствари.

Одмах након сусрета у Букурешту, гдје је Дамир савладао домаћег играча Филипа Кристијана Јануа са 6:3, 4:6, 7:6(4), Златан је објавио поруку која му је пристигла у инбокс.

"Не знам шта ти Дамир Џумхур значи, али желим њему и читавој породици смрт у најгорим мукама", писало је у поруци.

Брат на ово није могао да остане имун.

"Добијам овакве поруке с времена на вријеме и искрено, невјероватно је да су људи толико опуштени да напишу нешто што никада не би рекли неком у лице. Сада, замислите кроз шта спортисти и јавне личности пролазе сваког дана. Интензитет, константна негативност, све је на великом нивоу. Нормализовали смо овакву врсту понашања на друштвеним мрежама. Немојте да заборавите да је права особа иза сваког профила", рекао је Златан.

На то се надовезао и Дамир који је у причи на Инстаграму додао своје мишљење.

"Ово постаје болесно! Прихватио сам да не могу да промијеним много тога у животу и да су неке особе спремне да напишу најгоре ствари послије мечева. Али, сада нисам само ја, него читава моја породица. Колико болестан можеш да будеш да радиш ово? Гдје иде овај свијет?", закључио је Џумхур.

Дамир је успео да се пласира у друго коло Букурешта гдје ће играти против Нуна Боржеша из Португалије.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

