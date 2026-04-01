Дјевојка се голим рукама бранила од ножа: Град у страху након бруталног напада на улици

Аутор:АТВ
Коментари:0
Београђанка Катарина Т. (47) налази се у изузетно тешком стању и љекари се боре за њен живот након стравичног напада на Савском венцу, док је нападач Б. А. (44) брзо ухапшен и налази се у притвору.
Језиви детаљи напада који се догодио прексиноћ откривају да је несрећна жена унакажена док је рукама покушавала да заустави оштрице ножа.
Свијет
Прошла су два дана од незапамћеног злочина у Хумској улици, а јавност је и даље у шоку због бруталности нападача који је, без икаквог повода, насрнуо на жену која је мирно шетала улицом. Док се чека његово саслушање, цијела Србија се моли за опоравак тешко повријеђене Катарине.
Нови детаљи из истраге откривају изузетну храброст коју је Катарина показала у тренуцима док се борила за живот. Према ријечима извора блиског истрази, напад је био толико брз и силовит да жртва није имала простора за бијег.
„Залетио се на мене из мрака и само почео да ме убада“, успјела је да каже Катарина инспекторима прије него што је хитно превезена у операциону салу.
Сцена
Љекарски налази потврдили су да је задобила тешке повреде врата, надлактица и леђа. Посебно потресан детаљ су ране на рукама – Катарина је у покушају да се одбрани подигла дланове како би заштитила врат и лице, због чега јој је нападач нанио дубоке посјекотине по рукама и надлактицама.
Припадници београдске полиције су исте вечери, свега неколико сати након напада, идентификовали и лоцирали осумњиченог Б. А., поријеклом са Косова и Метохије. Њему је, по налогу Вишег јавног тужилаштва, одређено задржавање до 48 сати.
Чињеница да је нападач изабрао жртву насумично, без икаквог претходног контакта или сукоба, додатно је узнемирила грађане Београда.
Друштво
Док се чека његово саслушање, фокус остаје на Ургентном центру, гдје се љекари и даље боре да спасу живот тешко повријеђене жене.
Очекује се да осумњичени буде приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво, гдје ће одговарати за овај брутални напад који је мирну улицу претворио у мјесто ужаса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 д0
Регион
4 д0
Србија
4 д0
Савјети
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму