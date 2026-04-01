Дјевојка се голим рукама бранила од ножа: Град у страху након бруталног напада на улици

Фото: Unsplash

Београђанка Катарина Т. (47) налази се у изузетно тешком стању и љекари се боре за њен живот након стравичног напада на Савском венцу, док је нападач Б. А. (44) брзо ухапшен и налази се у притвору.

Језиви детаљи напада који се догодио прексиноћ откривају да је несрећна жена унакажена док је рукама покушавала да заустави оштрице ножа.

Прошла су два дана од незапамћеног злочина у Хумској улици, а јавност је и даље у шоку због бруталности нападача који је, без икаквог повода, насрнуо на жену која је мирно шетала улицом. Док се чека његово саслушање, цијела Србија се моли за опоравак тешко повријеђене Катарине.

„Хватала је нож рукама да спаси грло“

Нови детаљи из истраге откривају изузетну храброст коју је Катарина показала у тренуцима док се борила за живот. Према ријечима извора блиског истрази, напад је био толико брз и силовит да жртва није имала простора за бијег.

„Залетио се на мене из мрака и само почео да ме убада“, успјела је да каже Катарина инспекторима прије него што је хитно превезена у операциону салу.

Љекарски налази потврдили су да је задобила тешке повреде врата, надлактица и леђа. Посебно потресан детаљ су ране на рукама – Катарина је у покушају да се одбрани подигла дланове како би заштитила врат и лице, због чега јој је нападач нанио дубоке посјекотине по рукама и надлактицама.

Нападач иза решетака, мотив непознат

Припадници београдске полиције су исте вечери, свега неколико сати након напада, идентификовали и лоцирали осумњиченог Б. А., поријеклом са Косова и Метохије. Њему је, по налогу Вишег јавног тужилаштва, одређено задржавање до 48 сати.

Град у страху

Чињеница да је нападач изабрао жртву насумично, без икаквог претходног контакта или сукоба, додатно је узнемирила грађане Београда.

Док се чека његово саслушање, фокус остаје на Ургентном центру, гдје се љекари и даље боре да спасу живот тешко повријеђене жене.

Очекује се да осумњичени буде приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво, гдје ће одговарати за овај брутални напад који је мирну улицу претворио у мјесто ужаса.

(Телеграф.рс)

