Како да васкршња јаја не пуцају приликом кувања?

Како се ближи Васкрс, многи већ размишљају о припреми празничне трпезе и фарбању јаја. Иако дјелује као једноставан посао, често се дешава да дио јаја попуца током кувања, па бјеланце исцури и поквари и изглед и касније бојење.
Иза овог проблема не стоји случајност, већ неколико врло конкретних грешака које се лако могу избјећи. Најчешћи узрок пуцања јаја је нагла промјена температуре. Када се јаја директно из фрижидера ставе у врућу воду, љуска се шири брже него унутрашњост, што доводи до пуцања. Зато је важно да јаја прије кувања одстоје неко вријеме на собној температури.
Свемирски туризам постаје стварност, али цијена ће вас шокирати
Друга честа грешка је прејако кључање воде. Када вода интензивно ври, јаја се сударају међусобно и ударају о зидове шерпе, па лако долази до оштећења љуске. Проблем може бити и ако у шерпу ставите превише јаја, без довољно простора, стално се помјерају и ударају једно о друго.
Мање очигледан узрок су и ситне, готово невидљиве пукотине које већ постоје на љусци. Током кувања оне се само прошире. Такође, врло свјежа јаја имају нешто већи унутрашњи притисак, па су подложнија пуцању ако се кувају на погрешан начин.
Постоји неколико једноставних трикова који могу да спријече овај проблем. Најприје, јаја увијек стављајте у хладну воду и загријавајте их постепено, умјесто да их убацујете у већ кључалу воду. Кувајте их на умјереној температури, тако да вода лагано ври, без јаког кључања.
Објављена прогноза до викенда: Метеоролози објавили када стаје киша
Један од најпознатијих савјета је додавање соли у воду. Со помаже да се бјеланце брже згруша ако дође до пуцања, па неће исцурити, а уједно може да ојача љуску и смањи шансе да до пуцања уопште дође. Многи додају и мало сирћета из истог разлога.
Важно је и да јаја не буду нагурана у шерпи, већ да имају довољно простора, идеално у једном слоју. Након кувања, препоручује се да се постепено хладе, како би се избјегао додатни температурни шок.
Момак и дјевојка отели мушкарца, па га брутално претукли у стану
Уз ове једноставне кораке, јаја ће остати цијела, а касније ће се и равномјерније обојити, што је посебно важно када се припремате за празнично украшавање. Ако се све уради како треба, резултат су уредна, лијепо кувана и спремна јаја за фарбање.
