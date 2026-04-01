Плата зависи од килограма: Авио-компанија уводи шокантна правила за посаду

Ер Индија наводно уводи нову, контроверзну политику која би могла да утиче на плате кабинског особља у зависности од њихове тјелесне масе, преносе медији.
Према новој Политици здравствене и фитнес усклађености кабинског особља, која ступа на снагу 1. маја, чланови посаде чија тјелесна маса према БМИ (Body Mass Index) показује да су испод или изнад препорученог опсега суочиће се са неплаћеним одсуством док не достигну тражени БМИ.
Чланови посаде чији БМИ није у прихватљивим границама биће склоњени са лета и упућени на медицинску и функционалну процјену у трајању од седам дана. Ако прођу тестове, могу се вратити на рад; ако не, биће стављени на неплаћено одсуство.
Кабинско особље има 30 дана да се врати у нормални БМИ опсег; ако то не уради, добиће званично упозорење, а након још 30 дана – коначно упозорење, преноси НДТВ.
Нова политика, како наводе медији, има за циљ да промовише здрав животни стил код особља и одржи адекватну тјелесну масу.
"Тренутна политика служи као припремна мјера прије увођења стандарда побољшаног фитнеса", наводи се у документу Ер Индије.
Чланови посаде са БМИ од 30 и више мораће да обаве додатне медицинске прегледе, укључујући контролу шећера у крви, липидног профила и процјену потенцијалних здравствених ризика.
Ер Индија уводи нову мјеру након што је компанија забиљежила губитак од око 150 милијарди рупија (1,6 милијарди долара) у фискалној години која се завршила 31. марта, преноси Блумберг. Губитак је посљедица затварања ваздушног простора и посљедица трагичне несреће авиона Ер Индије у јуну 2025. године.
