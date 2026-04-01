Плата зависи од килограма: Авио-компанија уводи шокантна правила за посаду

АТВ
01.04.2026 09:22

Фото: Pexels

Ер Индија наводно уводи нову, контроверзну политику која би могла да утиче на плате кабинског особља у зависности од њихове тјелесне масе, преносе медији.

Према новој Политици здравствене и фитнес усклађености кабинског особља, која ступа на снагу 1. маја, чланови посаде чија тјелесна маса према БМИ (Body Mass Index) показује да су испод или изнад препорученог опсега суочиће се са неплаћеним одсуством док не достигну тражени БМИ.

Како ће се примјењивати нова политика?

Чланови посаде чији БМИ није у прихватљивим границама биће склоњени са лета и упућени на медицинску и функционалну процјену у трајању од седам дана. Ако прођу тестове, могу се вратити на рад; ако не, биће стављени на неплаћено одсуство.

Кабинско особље има 30 дана да се врати у нормални БМИ опсег; ако то не уради, добиће званично упозорење, а након још 30 дана – коначно упозорење, преноси НДТВ.

Здравље и фитнес на првом мјесту

Нова политика, како наводе медији, има за циљ да промовише здрав животни стил код особља и одржи адекватну тјелесну масу.

"Тренутна политика служи као припремна мјера прије увођења стандарда побољшаног фитнеса", наводи се у документу Ер Индије.

Чланови посаде са БМИ од 30 и више мораће да обаве додатне медицинске прегледе, укључујући контролу шећера у крви, липидног профила и процјену потенцијалних здравствених ризика.

Позадина политике

Ер Индија уводи нову мјеру након што је компанија забиљежила губитак од око 150 милијарди рупија (1,6 милијарди долара) у фискалној години која се завршила 31. марта, преноси Блумберг. Губитак је посљедица затварања ваздушног простора и посљедица трагичне несреће авиона Ер Индије у јуну 2025. године.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

Занимљивости

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

4 д

0
Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија

Тенис

Како је Ђоковић прославио пласман БиХ на Мундијал?

4 д

21
Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

Свијет

Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

4 д

0
Мјерење водостаја ријеке

Градови и општине

Сана у благом расту, Гомјеница стагнира

4 д

0

Више из рубрике

Гасовод

Економија

Први пут од јануара 2023. просјечне цијене гаса у Европи премашиле 600 долара

4 д

0
Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

Економија

Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

5 д

5
Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

Економија

Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

5 д

0
Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

Економија

Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

