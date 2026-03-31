Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

У Њемачкој је и даље више од три милиона незапослених, а побољшање ситуације на тржишту рада тренутно није на видику, показују данас објављени подаци Савезне агенције за рад (БА) за март.
Број незапослених у Њемачкој је смањен за 49.000 у односу на претходни мјесец на 3,021 милион.
Стопа незапослености у марту смањена је за 0,1 процентни поен у односу на фебруар и сада износи 6,4 одсто.
Како се наводи, број незапослених у марту је и даље за 54.000 већи него у истом мјесецу лане, што показује да тржиште рада и даље показује знаке слабости упркос сезонском побољшању.
Градови и општине
Необична ситуација у Сребреници: Банкомат добио радно вријеме
Пад незапослености у марту дио је уобичајене сезонске динамике, познате као прољећни опоравак тржишта рада.
Директорка БА Андреа Налес ипак оцјењује да овогодишњи опоравак долази "без значајнијег замаха" на тржишту рада.
Експерти не виде јасне знакове снажнијег економског опоравка који би подржао даљи тренд смањења незапослености.
Број корисника накнаде за незапослене износио је 1,104 милиона, што је повећање од 98.000 у односу на март прошле године.
Поред тога, број радно способних корисника социјалне помоћи процијењен је на 3,82 милиона, што је пад од 147.000 међугодишње.
Подаци показују и да значајан број корисника ове помоћи ради, али им приходи нису довољни за покривање основних трошкова живота, па им је потребна додатна државна подршка.
Потражња за радном снагом у Њемачкој остаје слаба, али стабилна.
У марту је регистровано 638.000 слободних радних мјеста, што је за око 5.000 мање него прије годину дана, додаје се у извјештају, пише Танјуг.
Економија
2 ч0
Економија
3 ч0
Економија
15 ч0
Економија
17 ч0
