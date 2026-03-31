У Москви спријечен терористички напад

Снаге безбједности спријечиле су терористички напад у Московској области, а осумњичени је елиминисан током хапшења, саопштено је из руске Федералне службе безбједности /ФСБ/.
"Спријечен је терористички напад који је планирао руски држављанин по наређењу украјинских обавјештајних служби. Осумњичени је пружио оружани отпор током покушаја службеника ФСБ-а да га ухапсе, и неутралисан је узвратном ватром", наводи се у саопштењу.
Трговци кажњени са 363.000 КМ због прекорачења марже
Из ФСБ-а истичу да је починилац, који је запослен у предузећу намјенске индустрије, био осумњичен за подметање пожара на жељезничким пругама и шпијунирање објеката енергетске и одбрамбене индустрије, те да су код њега пронађене залихе експлозива.
У саопштењу се додаје да су службеници ФСБ-а на лицу мјеста заплијенили експлозивну направу маскирану као преносиви пуњач за батерије.
