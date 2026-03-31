Исплата три милиона КМ: Донијето рјешење о додјели средстава за раднике "Нове Љубије"

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић данас је донио рјешења о додјели средстава директне подршке за укупно 570 радника привредног друштва "Нова Љубија" из Приједора.
Они су се нашли у изузетно тешкој материјалној ситуацији, усљед обуставе производње и покретања стечајног поступка.
Одобрена је исплата средстава из Фонда солидарности Републике Српске у износу од 3.000.000 КМ, с циљем хитног социјалног збрињавања и ублажавања тешких посљедица губитка радних мјеста, како би се обезбиједила основна егзистенцијална сигурност за раднике и њихове породице.
Средства су одобрена на захтјев Синдиката металаца и рудара Републике Српске, а биће исплаћена на рачун Синдикалне организације Рудника жељезне руде "Љубија". Ово је наставак активности које су дефинисане прошлог петка приликом посјете одговорних функционера Републике Српске радницима привредног друштва "Нова Љубија".
Министарство енергетике и рударства и Влада Републике Српске остају чврсто опредијељени за конкретну институционалну и финансијску подршку радницима погођеним овом кризом, уз јасан приоритет заштите њихове егзистенције. Истовремено, пружа се снажна подршка настојањима радника да остваре своја основна права, уз недвосмислен став да институције неће дозволити да буду остављени без заштите у условима економске неизвјесности.
"Од већинског власника привредног друштва "Нова Љубија"очекујемо да без одлагања изврши преузете обавезе, у складу са законом, како би се допринијело трајном и одрживом рјешењу статуса радника. Министарство ће, заједно са Владом Републике Српске, наставити да активно прати развој ситуације и предузима расположиве мјере у циљу заштите интереса радника", истиче се у саопштењу Министарства енергетике и рударства Српске.
