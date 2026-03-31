Logo
Large banner

Данас максималан водостај Саве

Аутор:

АТВ
31.03.2026 10:56

Коментари:

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца
Фото: Screenshot / YouTube

Водостај на ријеци Сави данас ће забиљежити максималне прогнозиране вриједности, након чега се очекује стагнација и благо опадање уколико не буде нових падавина, саопштено је из Агенције за водно подручје ријеке Саве.

На снази је ванредно хидролошко стање на подручју слива ријеке Спрече узводно и низводно од акумулације Модрац, а према тренутној прогнози током дана се очекује стабилизација водостаја.

На већини хидролошких станица на водном подручју ријеке Саве у Федерацији БиХ биљежи се стагнација водостаја, осим на доњем дијелу слива Босне и Саве.

Нове прогнозиране падавине које се очекују у наредним данима неће довести до значајнијег пораста водостаја на водном подручју ријеке Саве.

Из Агенције су сугерисали надлежним институцијама да прате ситуацију на терену и поступају у складу са овлаштењима, док је службама које спроводе мјере и активности заштите и спасавања људи и материјалних добара препоручен појачан опрез.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Rijeka Sava

vodostaj

vodostaji rijeka

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner