Данас максималан водостај Саве

Водостај на ријеци Сави данас ће забиљежити максималне прогнозиране вриједности, након чега се очекује стагнација и благо опадање уколико не буде нових падавина, саопштено је из Агенције за водно подручје ријеке Саве.
На снази је ванредно хидролошко стање на подручју слива ријеке Спрече узводно и низводно од акумулације Модрац, а према тренутној прогнози током дана се очекује стабилизација водостаја.
На већини хидролошких станица на водном подручју ријеке Саве у Федерацији БиХ биљежи се стагнација водостаја, осим на доњем дијелу слива Босне и Саве.
Нове прогнозиране падавине које се очекују у наредним данима неће довести до значајнијег пораста водостаја на водном подручју ријеке Саве.
Из Агенције су сугерисали надлежним институцијама да прате ситуацију на терену и поступају у складу са овлаштењима, док је службама које спроводе мјере и активности заштите и спасавања људи и материјалних добара препоручен појачан опрез.
