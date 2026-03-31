Поднесен извјештај против Коњичанина због сумње на ратне злочине

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су данас, 31.03.2026. године, Тужилаштву БиХ поднијели извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица иницијала И.М. из Коњица.
Како је саопштено, постоје основи сумње да је пријављени током 1992. године, у својству стражара у логору "Мусала" у Коњицу, у својим и туђим смјенама малтретирао и физички злостављао затворенике – цивиле српске националности.
Према наводима из извјештаја, осумњичени је затворенике ударао ногама, шамарао, тјерао их да на сунцу стоје на једној нози док не падну, те их на друге начине физички и психички злостављао.
У саопштењу се наводи и да је затвореника Б.Ж. у више наврата претукао, након чега је једног јутра пронађен у свлачионици, објешен за цијев испод бојлера.
Такође, према изјавама свједока, пријављени се доводи у везу и са убиством Р.Г. из Коњица, које се, како је наведено, догодило 26.06.1992. године.
Из ПУ Требиње истичу да се осумњичени терети да је, као припадник оружаних формација, знао или морао знати да су жртве заштићене Женевским конвенцијама из 1949. године и њиховим допунским протоколима, те да је био дужан да се придржава ратног права и обичаја рата.
На терет му се стављају кривична дјела:
Ратни злочин против човјечности из члана 172. став 1. Кривичног закона БиХ,
Ратни злочин против цивилног становништва из члана 173. став 1. Кривичног закона БиХ,
у вези са чланом 180. Кривичног закона БиХ.
Из ПУ Требиње за АТВ још кажу да су у протеклих 20 година подијели 140 извјештаја са ових простора и за два КД геноцид на подручју Коњица и Чапљине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
36
13
35
13
29
13
28
13
19
Тренутно на програму