Пао нападач који је избо жену насред улице

Припадници београдске полиције ефикасном акцијом током ноћи су идентификовали и ухапсили Б. А. (44), родом са Косова и Метохије, због сумње да је синоћ на Савском венцу брутално избо четрдесетседмогодишњу жену, ексклузивно сазнаје Телеграф.рс.
По налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), осумњиченом Б. А. одређено је задржавање до 48 сати. Према првим информацијама из истраге, њему се на терет ставља кривично дјело тешко убиство у покушају.
Подсјетимо, он је синоћ, без икаквог повода и претходног контакта, насрнуо на жену док је мирно шетала улицом.
Нападнута жена је са тешким тјелесним повредама опасним по живот хитно транспортована у Ургентни центар. Монструм јој је нанио вишеструке убоде у предјелу врата, руку и леђа.
"Жртва је у критичном стању. Напад је био толико изненадан да несрећна жена није стигла ни да реагује прије него што је осјетила први убод", наводи извор близак истрази.
Мотив напада и даље непознат
Иако је нападач ухваћен, мотив овог свирепог чина и даље је обавијен велом тајне. Према изјави коју је жртва дала прије операције, нападача никада раније није видјела, што указује на то да је жртва бирана насумично, што је додатно узнемирило јавност у престоници.
Очекује се да осумњичени у законском року буде приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво, где ће се изјаснити о оптужбама, преноси Телеграф.
