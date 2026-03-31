Пао нападач који је избо жену насред улице

АТВ
31.03.2026 08:54

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници београдске полиције ефикасном акцијом током ноћи су идентификовали и ухапсили Б. А. (44), родом са Косова и Метохије, због сумње да је синоћ на Савском венцу брутално избо четрдесетседмогодишњу жену, ексклузивно сазнаје Телеграф.рс.

По налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), осумњиченом Б. А. одређено је задржавање до 48 сати. Према првим информацијама из истраге, њему се на терет ставља кривично дјело тешко убиство у покушају.

Подсјетимо, он је синоћ, без икаквог повода и претходног контакта, насрнуо на жену док је мирно шетала улицом.

Нападнута жена је са тешким тјелесним повредама опасним по живот хитно транспортована у Ургентни центар. Монструм јој је нанио вишеструке убоде у предјелу врата, руку и леђа.

Зора Видовић

Друштво

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

"Жртва је у критичном стању. Напад је био толико изненадан да несрећна жена није стигла ни да реагује прије него што је осјетила први убод", наводи извор близак истрази.

Мотив напада и даље непознат

Иако је нападач ухваћен, мотив овог свирепог чина и даље је обавијен велом тајне. Према изјави коју је жртва дала прије операције, нападача никада раније није видјела, што указује на то да је жртва бирана насумично, што је додатно узнемирило јавност у престоници.

Очекује се да осумњичени у законском року буде приведен на саслушање у Више јавно тужилаштво, где ће се изјаснити о оптужбама, преноси Телеграф.

Прочитајте више

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

Друштво

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

18 мин

0
Игор заклао мајку, па сам позвао полицију

Регион

Игор заклао мајку, па сам позвао полицију

21 мин

0
Вода ријека

БиХ

Набујале ријеке и потоци у Санском Мосту, становништво се позива на опрез

23 мин

0
Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

Свијет

Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

36 мин

0

Више из рубрике

Оптужена три лица за крађу струје, "Електрокрајину" оштетили за више од 21.000 КМ

Хроника

Оптужена три лица за крађу струје, "Електрокрајину" оштетили за више од 21.000 КМ

16 ч

0
Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

Хроника

Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

17 ч

0
Милан Папак, полицајац погинуо код Кључа у тешкој несрећи

Хроника

Страшна трагедија: Ово је млади полицајац који је страдао, огласио се МУП

18 ч

1
Полиција Србија

Хроника

Тешка несрећа на мосту, има мртвих

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

05

Битно: О вршњачком насиљу у дигитално доба

09

05

Љекар препоручује: Ово су суплементи који помажу женама у менопаузи

08

56

Дан жалости у Дрвару због трагичне смрти младог полицајца

08

54

Пао нападач који је избо жену насред улице

08

50

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

