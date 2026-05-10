Партизан без претјеране муке у полуфиналу АБА лиге

10.05.2026 21:02

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши "Партизана" пласирали су се у полуфинале регионалне АБА лиге побједом у гостима над сарајевском "Босном" с резултатом 87:73 у другој утакмици четвртфинала.

Црно-бијели су током меча показали добру тимску хемију, контролисали скок и имали знатно бољи учинак у шуту за три поена.

Исак Бонга је предводио "Партизан" са 18 поена, а Стерлниг Браун и Тони Џекири су додали по 13 поена, док је Бруно Фернандо забиљежио дабл-дабл са по 10 поена и скокова.

Џерод Вест је убацио 18 поена за "Босну", док је Донтеј Карутерс постигао 12 поена.

"Партизан" ће у полуфиналу играти против бољег из дуела између "Црвене звезде" и "Цедевита Олимпије".

"Звезда" води са 1:0 у серији.

